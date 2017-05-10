В Тверской области мужчина выстрелом в спину убил сожительницу

В полицию поступило сообщение о том, что в жилом доме, расположенном в деревне Васьково Западнодвинского района Тверской области, обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти.

В течение дежурных суток подозреваемый в совершении тяжкого преступления был установлен и задержан. Им оказался 56-летний местный житель.

Установлено, что 5 мая 2017 года между 41-летней женщиной возникла ссора, в ходе которой мужчина взял охотничье ружье и выстрелил в спину своей сожительнице. От полученных огнестрельных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство», сообщает УМВД России по Тверской области