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Предложение БАНКА УРАЛСИБ вошло в Топ-3 популярных ипотечных кредитов

10 Мая 2017 11:25
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Предложение ПАО "БАНК УРАЛСИБ" вошло в Топ-3 ипотечных кредитов, наиболее популярных у заемщиков в первом квартале 2017 года, по версии ИА «БанкИнформСервис». В числе лидеров рейтинга ипотечная программа УРАЛСИБа «Приобретение готового жилья», в рамках которой предоставляются кредиты на покупку готового жилья (квартиры в многоквартирном жилом доме, таунхауса, индивидуального жилого дома, апартаментов) на вторичном рынке недвижимости.

Рейтинг был составлен порталом на основе данных Яндекс.Метрики о наиболее посещаемых страницах ипотечных кредитов.

Ипотека является одним из ключевых продуктов УРАЛСИБа, в 2016 году объем выданных Банком ипотечных кредитов увеличился в 4 раза по сравнению с 2015 годом. Ипотечные продукты Банка являются одними из наиболее привлекательных на рынке – в феврале 2017 года УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 рейтинга ипотечных кредитов на покупку квартиры в новостройке. А по итогам января 2017 года УРАЛСИБ вошел в Топ-15 рейтинга ипотечных банков («Высшая ипотечная лига») Аналитического центра «Русипотека». В рамках развития ипотечного кредитования банком открыто 22 ипотечных центра в регионах, аккредитовано 1022 застройщика и более 2200 объектов жилья по всей России.

Более подробно об условиях предоставления ипотечных кредитов можно узнать на сайте Банка УРАЛСИБ, обратившись в ипотечный центр, в офис банка или по телефону 8 800 200-55-20.


Справка:


Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» FitchRatings,

«B-» Standard&Poor’sи «Caa1» Moody’sInvestorsService.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 апреля 2017года насчитывает: 6 филиалов, 275 точек продаж, 1 503 банкомата, 520 платежных терминалов и 22 804 POS-терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.

Генеральная лицензия Банка России №30 выдана 10.09.2015 г.

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Метки: банк уралсиб ипотечные креды Топ-3 популярных ипотечных кредитов
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