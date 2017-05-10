Из-за похолодания отключение отопления в жилом фонде Твери отложили до 13 мая

В соответствии с нормами федерального законодательства отопительный период должен быть завершён при условии, что среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд держится на уровне выше +8 градусов. Первоначально предполагалось, что данные погодные условия установятся к 10 мая. Однако в связи с фактической погодной ситуацией было принято решение о продлении отопительного сезона до 13 мая включительно.

Что касается детских садов, школ и медицинских учреждений, то управлению образования администрации города и Министерству здравоохранения Тверской области предложено определить сроки отключения тепла в данных учреждениях самостоятельно с целью соблюдения температурных режимов на объектах в соответствии с установленными требованиями, сообщает Управление информации администрации города Твери,