В Твери пьяный водитель спровоцировал аварию с участием четырех автомобилей

8 мая в 17.20 на Волоколамском проспекте в районе д.15 Твери 45-летний водитель (отказался от прохождения медицинского освидетельствование на состояние опьянения, лишен права управления, составлен адм. материал по ст. 12.26 ч. 2 КоАП РФ) на автомобиле "Лада Приора" врезался в "Хендай Солярис". Далее "Хендай" столкнулся со стоящим впереди "Форд Фокусом", а «Форд» с "Мицубиси". В ДТП пострадал водитель "Хендая", сообщает УГИБДД России по Тверской области