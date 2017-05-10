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Женщина-водитель получила травмы после съезда на машине в кювет

Женщина-водитель получила травмы после съезда на машине в кювет - ТИА
10 Мая 2017 09:56
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7 мая около 16.40 48-летний водитель на "Газели" двигаясь по ул. Урицкого в Вышнем Волочке сбил 5-летнюю девочку, которая находилась на правой обочине и в момент ДТП вышла на проезжую часть. Девочка госпитализирована.

8 мая в 01.20 в Луковниково Старицкого района 30-летний пьяный водитель на мотоцикле "Хонда", который не был зарегистрирован, ехал без мотошлема. Он не справился с управлением и упал на проезжую часть. Мужчина получил травмы, его госпитализировали. .

8 мая около 15.00 на 38 км автодороги Торжок - Кувшиново Кувшиновского района 41-летняя женщина-водитель на автомобиле  "Форд" не выбрала безопасную скорость, съехала в кювет, машина опрокинулась. Водитель получила травмы, ее госпитализировали

8 мая в 15.56 на ул. Красина, в районе д.40 Твери 39-летний водитель на «ВАЗ - 21093», столкнулся с автомобилем «Шкода Рапид» под управлением 34-летнего водителя. В ДТП пострадала 15-летняя пассажирка «Шкоды» (на момент ДТП находилась на заднем пассажирском сиденье справа, ремнем безопасности пристегнута), ее доставили в медицинское учреждение, после оказания медицинской помощи отпустили.

9 мая в 13.05 в поселке Жарковский Тверской области трезвый 46-летний водитель "Рено Логан" сбли12-летнюю девочку-велосипедиста, которая двигалась в попутном направлении по левому краю проезжей части дороги и, не убедившись в безопасности, повернула направо.  Ребенка госпитализировали

Всего с 5 по 9 мая произошло 24 ДТП, в которых которых 33 человека получили травмы различной степени тяжести, сообщает УГИБДД России по Тверской области

 

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