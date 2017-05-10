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Администрации сельских поселений в Бельском районе плохо подготовились к пожароопасному периоду: сухая растительность не убрана, водоемы в плохом состоянии и таксофоны в деревнях не работают

10 Мая 2017 10:04
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Прокуратура Бельского района провела проверку исполнения администрациями четырех сельских поселений Бельского района законодательства по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципальных образований.

Несмотря на приближение пожароопасного периода, не принято должных мер по выполнению мероприятий по пожарной безопасности на территории населенных пунктов , что свидетельствовало о бездействии администраций муниципальных образований по решению вопроса местного значения, сообщает ведомство.

Администрации поселений в населенных пунктах и на прилегающих к лесам территориях не убрали мусор и сухую растительность. Также в ненадлежащем состоянии содержались противопожарные водоемы и средства оповещения о чрезвычайной ситуации, а установленные в деревнях таксофоны, находились в неисправном состоянии.

Исковые заявления отправлены в суд для рассмотрения.

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Метки: прокуратура пожароопасный период
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Комментарии (3)

  • Tamplier 
    Таксофоны везде не работают! И растительность везде
    10.05.2017 10:11
    0 | 0

  • 1% 
     В нашей реальности смело можно менять "Бельский район" на "Тверская область". И это будет еще радужная картинка, не раскрывающая и десятой части "стабильности". Вообще, стране нужна тотальная ревизия, проводить которую должны не чинуши их шестерки и  сумасшедшие, а конченные и отмороженные противники "стабильности" - чтобы не было вранья и подтасовки фактов в лучшую сторону. В худшую можно) а потом эти данные должны быть собраны в один отчет, который следует опубликовать.
    10.05.2017 10:45
    0 | 3
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