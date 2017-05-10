Администрации сельских поселений в Бельском районе плохо подготовились к пожароопасному периоду: сухая растительность не убрана, водоемы в плохом состоянии и таксофоны в деревнях не работают

Прокуратура Бельского района провела проверку исполнения администрациями четырех сельских поселений Бельского района законодательства по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципальных образований.

Несмотря на приближение пожароопасного периода, не принято должных мер по выполнению мероприятий по пожарной безопасности на территории населенных пунктов , что свидетельствовало о бездействии администраций муниципальных образований по решению вопроса местного значения, сообщает ведомство.

Администрации поселений в населенных пунктах и на прилегающих к лесам территориях не убрали мусор и сухую растительность. Также в ненадлежащем состоянии содержались противопожарные водоемы и средства оповещения о чрезвычайной ситуации, а установленные в деревнях таксофоны, находились в неисправном состоянии.

Исковые заявления отправлены в суд для рассмотрения.