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В Твери врача травматолога-ортопеда суд приговорил к штрафу 2,5 млн рублей за помощь призывникам «закосить» от армии

10 Мая 2017 09:46
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Прокуратура Пролетарского района Твери поддержала обвинение по уголовному делу о трех эпизодах преступлений, предусмотренных п. «а» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
В судебном заседании установлено, что врач травматолог-ортопед получил через посредника за незаконные действия денежные средства.

Подсудимый с 2011 по 2016 годы установил трем призывникам диагнозы, повлекшие признание их негодными к прохождению воинской службы. Его доля от полученных группой лиц взяток составила 15 000 рублей.

Подсудимый заключил и исполнил досудебное соглашение, им были даны явки с повинной, он активно содействовал расследованию.

Пролетарским районным судом города Твери он осужден к наказанию в виде штрафа в размере 2 500 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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Метки: косить от армии закосить от армии врачебные справки помощь призывникам
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Комментарии (11)

  • romich 
    Хорошо, не расстреляли.
    10.05.2017 09:51
    0 | 3

  • horror 
    жалкий докторишка
    10.05.2017 09:52
    3 | 0

    • karina75 
      Плоскостопошников - неудачников не жалко? Им же ещё и служить  теперь придётся.
      10.05.2017 11:48
      0 | 0

  • kudimov 
    Либо доля эскулапа сильно занижена, либо его штрафанули в 166 кратном размере. 
А где подельники (группа лиц)?
    10.05.2017 09:53
    0 | 3

  • Бертран 
    Нехорошо, господин доктор! Сейчас каждая копейка в казне на счету, а Вы мошну набиваете, да еще и обороноспособность страны подрываете..
Не за то фронтовики кровь проливали! Как в глаза смотреть им будете?
    10.05.2017 09:55
    1 | 1

    • BARBAdos 
      его наградить надо за то что благое деяние фактически забесплатно делал. 3-х умных, перспективных молодых людей, которые в будущем принесут кучу пользы Родине, он хотел спасти от потери 1 года жизни...
      10.05.2017 11:10
      0 | 0

  • Dobry кrtek 
    Низковата цена "откоса", 15 000 за три головы... Докторишка демпинговал, вот и попался. Суровые законы рынка.
    10.05.2017 10:00
    1 | 3

  • russs 
    Чорный травмотологЪ, 
Чорный ортопедЪ!
Век его недолог!
Взял - держи ответЪ!
    10.05.2017 10:01
    0 | 0

  • romich 
    Возьмут ли на себя долю оплаты  штрафа те,  кто избежал  суда?
    10.05.2017 10:03
    1 | 2

  • 1% 
     в  условиях процветания и стабильности служба по призыву с одной стороны является шансом остаться по контракту для тех, кто не смог поступить в военную учагу (молодежь понимает, что без связей их ждет или тюрьма или армия, как вариант счастливая жизнь за 20-25 тр в месяц с полным набором соц.проблем стран третьего мира), а с другой - большая призывная армия представляет собой низкообученное неэффективное ополчение, которое не способно решать поставленные перед ними задачи в условиях применения противником современных средств поражения. Да-да, я именно о том, что с начала 21 века воюют технологии, а не солдатики по призыву. Так что проблема здесь не в конкретном враче-взяточнике, а в системе, как обычно.
    10.05.2017 10:59
    0 | 1
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