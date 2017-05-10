В Твери врача травматолога-ортопеда суд приговорил к штрафу 2,5 млн рублей за помощь призывникам «закосить» от армии

Прокуратура Пролетарского района Твери поддержала обвинение по уголовному делу о трех эпизодах преступлений, предусмотренных п. «а» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В судебном заседании установлено, что врач травматолог-ортопед получил через посредника за незаконные действия денежные средства.

Подсудимый с 2011 по 2016 годы установил трем призывникам диагнозы, повлекшие признание их негодными к прохождению воинской службы. Его доля от полученных группой лиц взяток составила 15 000 рублей.

Подсудимый заключил и исполнил досудебное соглашение, им были даны явки с повинной, он активно содействовал расследованию.

Пролетарским районным судом города Твери он осужден к наказанию в виде штрафа в размере 2 500 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.