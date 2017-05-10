В Твери при столкновении легкового автомобиля и маршрутки пострадали 5 человек

В Тверской области с 5 по 9 мая произошло 24 ДТП, которых которых 33 человека получили травмы различной степени тяжести.

6 мая около 13.50 на М-10 «РОССИЯ» в Заволжском районе Твери 38-летний водитель "Фольксваген Джетта" отвлекся и врезался в стоящее маршрутное №207, под управлением 31-летнего водителя. Из маршрутки в это время выходили пассажиры на остановку общественного транспорта. В результате ДТП травмы получили несколько человек. 6-летняя девочка пассажир "Фольксвагена" (находилась в детском удерживающем устройстве) и четыре пассажира маршрутки - 6-летняя девочка, 12-летний мальчики и две женщины. Пострадавшие полученными травмами доставлены в медицинское учреждение, сообщает УГИБДД России по Тверской области