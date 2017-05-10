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В Твери при столкновении легкового автомобиля и маршрутки пострадали 5 человек

В Твери при столкновении легкового автомобиля и маршрутки пострадали 5 человек - ТИА
10 Мая 2017 09:23
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В Тверской области с 5 по 9 мая произошло 24 ДТП, которых которых 33 человека получили травмы различной степени тяжести.

6 мая  около 13.50 на М-10 «РОССИЯ» в Заволжском районе Твери 38-летний водитель "Фольксваген Джетта" отвлекся и врезался в стоящее маршрутное №207, под управлением 31-летнего водителя. Из маршрутки в это время выходили пассажиры на остановку общественного транспорта. В результате ДТП травмы получили несколько человек. 6-летняя девочка пассажир "Фольксвагена" (находилась в детском удерживающем устройстве) и четыре пассажира маршрутки - 6-летняя девочка, 12-летний мальчики и две женщины. Пострадавшие  полученными травмами доставлены в медицинское учреждение, сообщает УГИБДД России по Тверской области

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Метки: дтп авария дтп с маршрутным такси авария с пострадавшими аварии с детьми
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Комментарии (4)

  • abeltv 
    Судя по фото маршрутчик высаживал людей в неположенном месте.... Где комментарий ГИБДД???
    10.05.2017 09:57
    0 | 1

    • Барин 
      На остановке он высаживал, ехал я мимо этой аварии, видел. Просто от удара маршрутку протащило от остановки метров на 7
      10.05.2017 10:05
      0 | 1

  • russs 
    Сколько лет было двоим пострадавшим женщинам? Что за дискриминация, половой шовинизьм и культ члена???
    10.05.2017 10:02
    0 | 0
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