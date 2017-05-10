В Осташкове пройдет XXX юбилейный фестиваль искусств «Музыкальные вечера на Селигере»

Юбилейный фестиваль ждет гостей с 23 июня по 5 июля 2017 года. На его проведение из бюджета Тверской области будет выделен 1 млн рублей. Решение принято на заседании бюджетной комиссии региона.

На фестивале традиционно звучат шедевры зарубежной и отечественной музыкальной культуры в исполнении всемирно известных артистов и молодой талантливой молодежи.

В разные годы здесь выступали Ирина Архипова, Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Тамара Синявская, Борис Штоколов, Евгений Дога, Русский хор им. Свешникова, квартет имени Шостаковича, Василий Лановой, Валерий Золотухин, Светлана Тома и другие звезды. 17 лет бессменными ведущими и друзьями фестиваля были Святослав Бэлза и Элеонора Беляева.

Ежегодно концерты фестиваля посещает около 3 тысяч зрителей. Ожидается, что в нынешнем году на его площадке выступят московский мужской камерный хор под руководством заслуженного деятеля искусств РФ В.М. Рыбина, солисты мировой оперы Дарья Коваленко, Нурлан Бекмухамбетов, народная артистка РСФСР Любовь Казарновская, московский государственный академический детский музыкальный театр им. Н.И. Сац, выпускники консерватории им. П.И. Чайковского, лауреаты международных конкурсов и другие артисты, сообщает правительство Тверской области