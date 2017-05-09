Под Тверью пьяный водитель задел один автомобиль и протаранил второй

В ночь с 8 на 9 мая на 17 км автодороги Тверь-Бежецк произошло ДТП с участием 3 автомобилей. Как рассказал ТИА очевидец, происшествие случилось около 2 часов. Водитель Aaudi a4 внезапно вылетел на встречную полосу движения, затем на обочину, а потом вырулил снова на дорогу, где сначала по касательной задел Skoda Felicia, а дальше протаранил Nissan Teana. Виновник ДТП был в состоянии опьянения. В результате происшествия пострадала девушка - получила сотрясение головного мозга, а также водитель Aaudi.

Фото Назар Тверской