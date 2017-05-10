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Белый и Зубцов впервые отметили День Победы в статусе городов воинской доблести

09 Мая 2017 19:40
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Масштабные торжественные мероприятия, приуроченные к Дню Победы, прошли 9 мая не только в региональном центре, но и других городах Тверской области. Белый и Зубцов впервые отметили знаковую дату в статусе городов воинской доблести.

Региональное звание «Город воинской доблести» присвоено Белому и Зубцову в этом году.

По традиции, памятные мероприятия в Белом начались с митинга и возложения цветов к стеле у братского захоронения. Акция «Бессмертный полк» собрала около 250 жителей города. Необычной частью торжеств стал «парад детских войск»: ученики начальных классов бельских школ в стилизованной под военную форме прошли маршем по центральным улицам.

Празднование Дня Победы в Зубцове открыло шествие «Бессмертного полка». Жители города отметили растущие масштабы акции. Движение колонны началось от мемориального комплекса, во время прохождения по городу к ней присоединялись всё новые и новые участники, в основном — молодёжь. Праздничную программу продолжил митинг «Никто не забыт и ничто не забыто», а также концерт.

Город воинской славы Ржев встретил 72-ю годовщину Великой Победы традиционным прохождением войск Ржевского гарнизона и учеников кадетских классов. «Бессмертный полк» в этом году объединил более 4 тысяч ржевитян. Кроме жителей города, несущих портреты своих родных, к шествию присоединились реконструкторы поискового отряда «Память 29-й армии». В составе колонны проследовала восстановленная руками энтузиастов военная техника. В течение дня в городе также проходили акции «Поющий автобус», «Георгиевская ленточка» и другие. Завершит праздник фейерверк над Волгой.

Всего на территории Верхневолжья к Дню Победы организовано более 700 всероссийских и региональных мероприятий и акций, участниками которых стали около 200 тысяч жителей региона разных возрастов.

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Метки: день победы белый зубцов ржев город воинской доблести
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Комментарии (2)

  • Dobry кrtek 
    Бельчане всё жалуются, что жить им .ерово. А так да, отметили.
    09.05.2017 20:36
    0 | 0

    • fedyaivanov76 
      Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://smokenosov.blogspot.com
      10.05.2017 00:42
      0 | 0
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