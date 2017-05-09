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День Победы в Твери - как это было

День Победы в Твери - как это было - ТИА
09 Мая 2017 19:23
Автор:

Фоторепортаж

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Метки: день победы
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Комментарии (2)

  • tgt 
    Мне больше всего понравилась песня, которую пели во время прохождения Бессмертного полка. Песня такая грустная, что сразу же вспоминается ВОВ 1941-1945 годов, эта разруха, голод, аж слёзы наворачиваются. Я стоял и чуть не плакал, еле-еле сдерживался, представляю, что испытывали ветераны, которые воевали на самом деле.

Он, никогда, она никогда, никогда, никогда - не вернутся из боя.
Наши Дети и Мы, будем помнить всегда,
Помнить всегда и не забудем никогда
Всех тех, кто пал против Фашизма
В этой кровопролитной войне.
Минута молчания.

С праздником, уважаемые друзья!!! С Днём, Великой Победы!!!
    09.05.2017 19:40
    0 | 1

  • Dobry кrtek 
    Настоящий Праздник был только 9 мая 1945 года. Потом началось шоу. Которое продолжается. Особенно сейчас. Такого количества ряженых клоунов, тошных акций-флешмобов и прочих "мероприятий" ( это же надо додуматься, отжиматься в память о павших! ) не было никогда.
    Прикрепленные изображения:
    09.05.2017 19:47
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