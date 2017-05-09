В Твери в День Победы на выставке военной техники продемонстрировали систему «Смерч»

Одним из самых популярных мероприятий Дня Победы в Твери стала выставка военной техники, которая развернулась на Театральной площади. Всего было представлено 10 единиц военной техники. Среди них – система реактивного залпового огня «Смерч». Этот комплекс используется в ходе учебных стрельб в регионе.

Также развернуты комплексы С-75, С-125, С-200, С-300, радиолокационная станция «Каста», командно-штабная машина. Данное вооружение задействовано в учебном процессе в военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала советского Союза Г.К. Жукова.

Мероприятия Дня Победы в Твери продлятся до 22.00. В областной столице проходят праздничные концерты, акции, в том числе с участием молодежи.

В 18.45 на площади Победы в Твери запланирована акция «Молодежь помнит». Это мероприятие регионального масштаба проходит в районах Тверской области в разных форматах. Дети создают полотна памяти, архивы воспоминаний о своих родных, формируют доски почета с историями и фотографиями в городских садах или на главных улицах городов.