По Твери прошёл многотысячный "Бессмертный полк"

Гигантская колонна «Бессмерного полка» с транспарантами и фотографиями фронтовиков прошла 9 мая от стелы «Тверь - город воинской славы» к Обелиску Победы. Во главе шествия – участники Великой Отечественной войны, за ними – школьники с «Полотном памяти», сшитым из тысяч «солдатских платков» с именами бойцов, следом – военный оркестр и многочисленные тверичане, которые не испугались погоды и прошли маршем по центральной улице города со снимками своих героев. Оркестр играет военные песни, из толпы слышатся гулкое «Урааа!». Многие плачут, потому что сегодня именно такой праздник – «со слезами на глазах».

Многотысячное шествие «Бессмертного полка» началось в 15.00. Огромная колонна заняла почти всю Советскую улицу. В колонне – дети, старики, люди всех возрастов.

Второй раз в шествии Полка принимает участие Игорь Руденя. Губернатор с портретом своего деда Михаила Михайловича Рудени.

Евгений Жук пришёл с фотографией своего отца – Фёдора Ивановича. Он был призван в армию в 1939 году и прошёл шофёром всю Великую Отечественную в артиллерийском зенитном дивизионе. Закончил войну под Варшавой. После попал в Калинин.

Евгений Фёдорович не может сдержать слёз:

- Это очень важно, то, что здесь происходит. Как ни печально, память стирается. Буквально вчера смотрел сюжет, где школьники отвечают, что Дорога жизни – это дорога через Волгу в Сталинграде. Совершенно не знают историю. В этом и наша вина есть – старшего поколения. Бессмертный полк необходим, чтобы знали, чтобы помнили, и память эта была свежа.

Владлен Васильевич Коневцев приходит на «Бессмертный полк» с 21-летним внуком Ильёй уже во второй раз с портретом своего отца.

Коневцев Василий Иванович закончил пехотное училище и в 41-м ушёл на фронт. Воевал в 47-й армии, войну закончил в Германии.

- Об этом нужно помнить, память не должна стираться. Особенно у вас, молодых, - говорит сын Героя.

Главная цель "Бессмертного полка", который проводится во всей России, - сохранить в каждой семье личную память о поколении, прошедшем через войну. Пожалуй, это одно из самых трогательных мероприятий во всей программе празднования Великой Победы, как говорят участники акции.

В Твери в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 28 тысяч жителей города. Всего по региону акция собрала более 79 тысяч участников.

«Бессмертный полк» впервые прошёл в Томске в 2012 году. Сейчас движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны объединяет десятки регионов и стран. В Тверской области «Бессмертный полк» проходит уже в третий раз. Шествия состоялись не только в Твери, но и в других городах региона.