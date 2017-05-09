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По Твери прошёл многотысячный "Бессмертный полк"

По Твери прошёл многотысячный "Бессмертный полк" - ТИА
09 Мая 2017 16:34
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Фоторепортаж

Гигантская колонна «Бессмерного полка» с транспарантами и фотографиями фронтовиков прошла 9 мая от стелы «Тверь - город воинской славы» к Обелиску Победы. Во главе шествия – участники Великой Отечественной войны,  за ними – школьники с «Полотном памяти», сшитым из тысяч «солдатских платков» с именами бойцов, следом – военный оркестр и многочисленные  тверичане, которые не испугались погоды и прошли маршем по центральной улице города со снимками своих героев. Оркестр играет военные песни, из толпы слышатся гулкое «Урааа!». Многие плачут, потому что сегодня именно такой праздник – «со слезами на глазах».

Многотысячное шествие «Бессмертного полка» началось в 15.00. Огромная колонна заняла почти всю Советскую улицу. В колонне – дети, старики, люди всех возрастов.

Второй раз в шествии Полка принимает участие Игорь Руденя. Губернатор с портретом своего деда Михаила Михайловича Рудени.

Евгений Жук пришёл с фотографией своего отца – Фёдора Ивановича. Он был призван в армию в 1939 году и прошёл шофёром всю Великую Отечественную в артиллерийском зенитном дивизионе. Закончил войну под Варшавой. После попал в Калинин.

Евгений Фёдорович не может сдержать слёз:

- Это очень важно, то, что здесь происходит. Как ни печально, память стирается. Буквально вчера смотрел сюжет, где школьники отвечают, что Дорога жизни – это дорога через Волгу в Сталинграде. Совершенно не знают историю. В этом и наша вина есть – старшего поколения. Бессмертный полк необходим, чтобы знали, чтобы помнили, и память эта была свежа.

Владлен Васильевич Коневцев приходит на «Бессмертный полк» с 21-летним внуком Ильёй уже во второй раз с портретом своего отца.

Коневцев Василий Иванович закончил пехотное училище и в 41-м ушёл на фронт. Воевал в 47-й армии, войну закончил в Германии.

- Об этом нужно помнить, память не должна стираться. Особенно у вас, молодых, - говорит сын Героя. 

Главная цель "Бессмертного полка", который проводится во всей России, - сохранить в каждой семье личную память о поколении, прошедшем через войну. Пожалуй, это одно из самых трогательных  мероприятий во всей программе празднования Великой Победы, как говорят участники акции. 

В Твери в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 28 тысяч жителей города. Всего по региону акция собрала более 79 тысяч участников.

«Бессмертный полк» впервые прошёл в Томске в 2012 году. Сейчас движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны объединяет десятки регионов и стран. В Тверской области «Бессмертный полк» проходит уже в третий раз. Шествия состоялись не только в Твери, но и в других городах региона.

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Метки: 9 мая день победы праздник бессмертный полк бессмертный полк в твери
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Комментарии (7)

  • protivvsex 
    Митрополит и Губернатор славят дело Ленина и Сталина -прекрасно.
    09.05.2017 16:52
    9 | 3

    • Proletary 
      Митрополит и Губернатор славят дело Митрополита и Губернатора. Выбирайте выражения.
      09.05.2017 18:19
      0 | 3

      • protivvsex 
        Возглавить "День Победы" социалистического строя, очевидно признать его преимущество.
        09.05.2017 18:32
        3 | 1

        • Proletary 
          Вы мне очень нравитесь. Вы такой сильный, смелый и красивый. Сообщите номер карты, пин-код и CVV2, я хочу перевести вам денег.
          09.05.2017 18:42
          0 | 1

          • protivvsex 
            короче, все ноли, и последняя цифра  - 7
            09.05.2017 18:44
            0 | 0

    • kanav67 
      Твоя реплика глупа и кощунственна. Одним словом придурок
      09.05.2017 19:34
      0 | 0

      • Dobry кrtek 
        Нет ли более убедительных аргументов, окромя "придурок", любезный?) Ведь в своё время, многих несогласных с режимом объявляли психически неполноценными, то есть именно придурками, подвергая воздействию нейролептиков.
        09.05.2017 19:40
        0 | 0
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