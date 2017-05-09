В День Победы сотрудники Госавтоинспекции совместно с Тверским ретро клубом организовали автопробег «Чтобы помнили!»

9 мая в Твери прошел автопробег «Чтобы помнили!» в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Управление ГИБДД УМВД России по Тверской области совместно с тверской областной общественной организацией "Тверской Ретро Клуб" проехали Колонной Памяти по улицам города.

Участники пробега посетили воинские захоронения и памятники советским солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны, возложили цветы на мемориалах. Начался маршрут от братского захоронения в поселке Элеватор, где похоронены 132 воина Красной армии. Затем Колонна памяти проследовала к братской могиле в поселке Керамического завода. Здесь захоронены останки бойцов 5-й и 256-й стрелковых дивизий: 565 воинов, имена 24 из них неизвестны. Участники пробега почтили память погибших при обороне и штурме Калинина минутой молчания.

Затем Колонна памяти посетила мемориал – «122 - миллиметровая гаубица» , установленная на холме на выезде из Твери по Бежецкому шоссе. Воинский мемориал был установлен в 1966 году по случаю 25-й годовщины освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Находящаяся рядом со 122 мм гаубицей мемориальная табличка гласит:

"Здесь в бой с врагом пошел советский воин

За жизнь людей, за счастье и покой.

Он был убит на этом поле боя,

Чтоб жить веками в памяти людской.

На этом рубеже в 1941 году были остановлены фашистские войска. Отсюда часть 243 стрелковой дивизии перешли в наступление."

Следующей остановкой Колонны памяти стало Воинское захоронение на Волынском кладбище. Здесь на улице Коноплянниковой похоронены советские солдаты 243, 252, 256-й стрелковых дивизий и других подразделений и частей, которые участвовали в освобождении г. Калинина (1407 воинов, имена 629 из них неизвестны). В центре братского захоронения установлен памятник Советскому воину, рядом на мемориальной доске написано: «В октябре 1941-го город Калинин был занят гитлеровцами. В течение двух месяцев по Волынской слободе проходила передовая линия обороны. Наши артиллерийские батареи вели огонь из Затверечья. Слобода почти полностью выгорела, а на краю кладбища после освобождения города появилась братская могила советских воинов, павших в боях за Калинин».

Автопробег также сделал остановку на воинском мемориале в микрорайоне Радужный «Рубеж обороны». Отсюда советские войска начали наступление 5 декабря 1941 года, которое завершилось освобождением г. Калинин.

В завершение Колонна Памяти посетила памятник в деревне Старая Константиновка всем односельчанам, которые ушли на фронт.