В Торопецком районе перебои с электричеством

9 мая, в 10:35 в ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о том, что произошло частичное отключение электроснабжения в Торопецком районе Тверской области.

На место выехали аварийно-восстановительные бригады Торопецкого филиала ОАО «МРСК Центра-Тверьэнерго», оперативная группа Торопецкого пожарно-спасательного гарнизона. Ситуация находится на контроле Главного Управления МЧС России по Тверской области.

Возможно, что аварийная ситуация возникла из-за плохих погодных условий: утром в районе выпал мокрый снег.