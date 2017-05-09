Горьковка приглашает на концерт из цикла «Виолончельный дивертисмент»

14 мая в 14:00 приглашаем всех желающих в Музыкальную гостиную тверской библиотеки имени Горького. Для вас состоится седьмой концерт из цикла «Виолончельный дивертисмент». Своим мастерством порадуют гости из Москвы – студенты Российской академии музыки имени Гнесиных класса профессора Елены Николаевны Жулёвой. Концертмейстер – лауреат всероссийских и международных конкурсов Виталий Егоров.

В программе прозвучат камерные произведения русских и зарубежных композиторов XVII-XX веков для виолончели в сопровождении фортепиано.

Во время концерта работает выставка книг, нот и грампластинок «Нескучная классика для всех».

Справка:

Жулёва Елена Николаевна – профессор кафедры виолончели, контрабаса и арфы Российской академии музыки им. Гнесиных, лауреат международных и всероссийского конкурсов. Училась у ведущих педагогов Московской виолончельной школы. С сольными, камерными, ансамблевыми, симфоническими программами Елена Жулёва с успехом выступала во Франции, Германии, Австрии, Испании, Греции, Китае, Корее и других странах. В России её выступления проходили в Большом, Малом и Рахманиновском залах консерватории, в зале Московской филармонии и во многих камерных концертных залах.

Елена Жулёва участница многих Международных фестивалей: во Франции, Германии, Испании, Греции, Китае, Корее. Является организатором фестивалей в Уфе, Твери, Саранске и других городах России.

Будучи профессором РАМ им. Гнесиных, Е.Н. Жулёва воспитала много лауреатов и дипломантов международных конкурсов. Её ученики с успехом работают и выступают как в России так и за рубежом. Ею сделано много редакций и транскрипций для различных виолончельных составов, а также переложений для виолончели и фортепиано.

Виталий Егоров – концертмейстер класса виолончели в Российской академии музыки им. Гнесиных с 2009 года, концертмейстер кафедры сольного пения Московской консерватории им. П.И. Чайковского с 2010 года.

В 2009 году окончил с отличием Московскую консерваторию (класс К.В. Кнорре). В настоящее время – аспирант Московской консерватории по специальности «концертмейстерское искусство» (класс С.Г. Бондаренко).

Лауреат нескольких конкурсов, в том числе VII Московского конкурса юных пианистов (1999 год, III премия), III Всероссийского конкурса «Молодые таланты России» (1999 год, III премия). Награжден дипломами Российской гильдии пианистов-концертмейстеров (номинация «лучший концертмейстер») на международных конкурсах и фестивалях в Санкт-Петербурге.

Выступает как солист и ансамблист в Москве и городах России. Гастролировал в Греции, Испании.