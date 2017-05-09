Женщина пригласила в гости мужчину, а он украл золотые украшения

В дежурную часть Торопецкого отдела полиции поступило заявление от 28-летней жительницы города Торопец. Женщина пояснила полицейским, что из ее квартиры пропали ювелирные украшения на общую сумму более 20 000 рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили, что в день происшествия женщина пригласила к себе в квартиру малознакомого мужчину. После его ухода потерпевшая обнаружила, что из шкатулки пропали два кольца, сережки и крестик. Личность подозреваемого была установлена в кратчайшие сроки. Им оказался 25-летний неработающий, ранее судимый местный житель.
По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК Российской Федерации. С подозреваемого взята подписка о невыезде.
Комментарии (3)
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Dobry кrtek
09.05.2017 12:44
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tourist
09.05.2017 13:26
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Proletary
09.05.2017 13:32
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