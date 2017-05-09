В Вышнем Волочке появилась сосновая аллея памяти из женских имён

Вышневолочанин Владимир Александров создал аллею памяти павшим женщинам - Героям СССР, которые сражались за свое Отечество. Он Высадил 58 сосен, дав им женские имена.

Как рассказывает ТРК "Выневолоцкое телевидение", Владимир Ильич несколько месяцев вынашивал план, как облагородить спуск к реке Цне. Решил вначале убрать территорию, в чем ему помогли два соседских мальчика. Потом изучил в интернете, сколько в СССР было женщин Героев Советского Союза. Отобрал только русские имена. И вот теперь у каждого деревца есть табличка с именем: Ольга, Галина, Вера, Любовь, Надежда и др.

Этого чудо-мастера в Вышнем Волочкке знают многие. Он создатель знаменитого в 80-е годы "Нептуна". Еще у него очень красивый кирпичный дом-замок, тоже сделанный своими руками. Сам мастер 40 лет работал дальнобойщиком на стекольном заводе, возил бутылки, произведенные в Вышнем Волочке, в Прибалтику. Он сам себе архитектор, дизайнер, строитель и художник.