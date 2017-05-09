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Празднование Дня Победы в Твери в режиме on-line

Празднование Дня Победы в Твери в режиме on-line - ТИА
09 Мая 2017 11:33
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Фоторепортаж

Праздничные развлекательные программы проходят на площади Победы, на стадионе Суворовского училища, в городском саду и Парке Победы.

Дети и взрослые дарят ветеранам цветы, поздравляют с праздником и говорят: "Спасибо!". Федор Бирюков пришел на праздник с правнучкой. Он прошел всю войну простым солдатом. Участвовал в кровавой битве под Сталинградом, дошел до Эльбы. Ветеран целует детей и со слезами на глазах говорит: "Главное, чтобы у вас не было войны, живите, пожалуйста, в мире".

Тверичане несут цветы к Обелиску. В Вечный огонь бросают монетки. 

Торжественное прохождение войск закрывает военный оркестр ВКО им Жукова. Далее на площади Победы до 22:00 - концерт. В 15:00 в Твери начнётся шествие "Бессмертного полка".

В 12:00 у Обелиска Победы начинается праздничный митинг и торжественное прохождение войск Тверского гарнизона.

В 11.30 после возложения гирлянды Славы и цветов к стеле «Город воинской славы» началось шествие к Обелиску Победы. Несмотря на холодную погоду, в праздничные колонны построились сотни тверичан. Машины украшены флагами и наклейками с символикой Дня Победы.

Георгиевские ленты везде: приколотые на груди, привязанные бантиками на женских сумках, на решетках радиаторов, боковых зеркалах и ручках автомобилей.

Празднование 72-й годовщины Великой Победы началось с панихиды по погибшим воинам в городских храмах и церемоний возложения цветов к братским могилам и воинским захоронениям города – на Черкасском, Волынском и Смоленском захоронениях, в посёлках Сахарово, Керамического завода, Элеватор, Мигалово, деревне Константиновка, на военном мемориале на кладбище «Большие Перемерки», к братской могиле на площади Ленина и мемориальному комплексу в честь легендарного экипажа Степана Горобца.

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Метки: парад победы парад в твери тверь 9 мая день победы
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