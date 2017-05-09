В Торопецком районе уже выпал снег

Итак, как и было обещано, в Тверскую область вновь вернулись снегопады. Мокрым снегом уже накрыло Торопецкий район. Как сообщает тверской гидрометеоцентр: среднесуточная температура воздуха сейчас ниже нормы на 5 градусов. Ночью заморозки до -5 °C , днем 9 мая воздух прогреется до + 5...+10°C, ожидаются дождь со снегом, ветер до 12 м/с. В течение недели сохранится такая же неустойчивая холодная погода.

Фото группы ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ