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Президент Владимир Путин поздравил жителей Тверской области с Днем Победы

09 Мая 2017 10:50
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«9 Мая 1945 года навеки останется в истории и в памяти нашего народа как день национального триумфа, торжества мира, добра и справедливости. Мы искренне гордимся подвигом своих отцов и дедов, которые мужественно прошли через все испытания, выстояли, сохранили веру в правое дело», - говорится в поздравлении-телеграмме Владимира Путина.

Поздравления с Днем Победы жителям Верхневолжья направили также Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно, мэр Москвы Сергей Собянин, депутат Государственной Думы РФ, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова и другие руководители федеральных органов государственной власти, бизнес - структур, общественных объединений. Телеграммы поступили также от глав регионов России, муниципальных образований Тверской области, представителей научных и деловых сообществ страны.

 

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Метки: день победы владимир путин поздравления с днём победы
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Комментарии (8)

  • Dobry кrtek 
    Уверен, все жители Верхневолжья ( а можа и Нижневолжья ), как один, в ответ дружно благодарят вышеперечисленных народных избранников за всё!
    09.05.2017 11:13
    1 | 4

  • Proletary 
    Поскольку мои новости навсегда попадают в премодерацию, напишу тут. Все, что нужно знать об этом триумфе, сказано в одном стихотворении.

Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам ещё наступать предстоит.

Автор немного не дожил до сегодняшнего дня. Деген, Ион Лазаревич. Удивительной судьбы человек. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
Автобиографическое интервью http://iremember.ru/memoirs/tankisti/degen-ion-lazarevich/
    09.05.2017 11:52
    1 | 2

    • Dobry кrtek 
      Такая правда о войне, Пролетарий, не соотносится с флешмобиками-танцульками, подвязыванием лент на антенны-сумки, "Спасибо деду за Победу!", массовым отжиманием, картинками в честь и пр. современными веяниями и тенденциями, спускаемыми электорату свыше-сбоку настоящими патриотами. "Вредная" правда, товарищ.
      09.05.2017 12:02
      2 | 3

    • ilich 
      "Случайный рейд по вражеским тылам.
Всего лишь взвод решил судьбу сраженья.
Но ордена достанутся не нам.
Спасибо, хоть не меньше, чем забвенье.
За наш случайный сумасшедший бой
Признают гениальным полководца.
Но главное — мы выжили с тобой.
А правда — что? Ведь так оно ведется."

Иона Деген , сентябрь 1944 года.

Вот он собирательный образ того гения "полководца", что ковали себе ордена...
      Прикрепленные изображения:
      09.05.2017 12:43
      2 | 3

      • Dobry кrtek 
        Сравните. У Жукова нет ни одной медали "За участие во всероссийской переписи населения".)
        Прикрепленные изображения:
        09.05.2017 12:48
        0 | 2

        • ilich 
          Действительно нет. 

А вот так выглядели настоящие воины, ковавшие Победу своей кровью. Светлая память о них и низкий поклон.
          Прикрепленные изображения:
          09.05.2017 13:25
          0 | 1

      • Proletary 
        Ильич, вы бы еще фотографию Залдостанова разместили. Не тот день, чтобы порнуху постить.
        09.05.2017 13:10
        0 | 1

        • ilich 
          Согласен, но что делать, если сейчас время именно таких "гениев-героев"...
          09.05.2017 13:28
          0 | 0
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