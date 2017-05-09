«О героях былых времен»: Юлия Кузнецова прислала рассказ о своём прадедушке Данииле Браславском

Ещё в апреле 2013 года редакция ТИА запустила проект «О героях былых времен». Своим читателям мы предложили написать истории о прадедах и дедах, бабушках, прабабушках, чьи жизни и судьбы неразрывно были связаны с Великой Отечественной войной. Редакция благодарит всех, кто принял участие в проекте. Наши деды и прадеды достойны того, чтобы их знали и помнили. И напоследок - история про военврача Даниила Браславского.



"Наш прадедушка Даниил Зиновьевич Браславский - герой-фронтовик, военврач 3 ранга. Привожу ниже воспоминания моей любимой бабушки, его дочери Агранович Лидии Даниловны:

- Даниил Зиновьевич Браславский, мой отец, родился в г. Полтава 5 августа 1897г. В молодости окончил фельдшерскую школу, работал фельдшером. С 1925 году учился в Днепропетровском мед. институте. После окончания института Даниил был направлен на работу в г. Луганск на завод, где работал санитарным врачом. Жили на частных квартирах.

В 1932г. ему предложили работу рентгенолога в медсанчасти только что построенного Харьковского тракторного завода и давали квартиру.

За несколько месяцев до июня 1941 года мой папа был мобилизован и работал в военном госпитале в г. Артемовск.

С утра 22 июня вся семья готовилась к поездке – первый раз в отпуск к морю! Собирали вещи. Поезд уходил вечером. Мы должны были ехать в Артемовск, а оттуда вместе с папой на юг!

В это время обычно радио не выключалось. В 11 часов вдруг мы услышали голос Юрия Левитана: " Внимание! Внимание! Говорит Москва! В 12 часов будет передано важное сообщение!". В 12 часов Молотов - тогда министр иностранных дел - выступил по радио и сообщил, что немцы без объявления войны напали на Советский Союз, перешли западную границу, бомбили некоторые города, в том числе Киев.

Все планы были изменены. Родителей отозвали из отпуска. Немецкие самолеты долетали до Харькова, иногда бросали бомбы. Объявлялась воздушная тревога, и люди бежали в убежища. У нас были выкопаны в земле, в стороне от дома, узкие траншеи глубиной в рост человека, покрытые сверху. Тревоги случались и ночью. (Просыпались от воя сирен по радио). Когда мама дежурила в аптеке ночью, она нас, детей, брала с собой. 1 сентября в школе начались занятия. Уроки прерывались воем сирен. Все бежали в убежища. Но тогда в поселке ХТЗ разрушений не было.

Немецкие войска приближались к Харькову. Госпиталь в г. Артемовск должен был перебазироваться и стать фронтовым. Семьи сотрудников госпиталя были вызваны в Артемовск. Часть сотрудников госпиталя: женщины с детьми, а также члены семей, работавших в госпитале сотрудников, - были в октябре 41г. отправлены в Красноярский край, где должны были организовать тыловой госпиталь для длительного лечения тяжело раненых.

Через 2 месяца мама, я и сестричка приехали на станцию Клюквенная Красноярского края, поселок Уяр.

Папа остался в фронтовом госпитале, как и основное количество сотрудников госпиталя города Артемовск.

Отец с фронта писал, что скоро прогоним фашистов и будем вместе. Он писал, что работа напряженная. Госпиталь двигался вместе с фронтом, к сожалению, в то время на восток.

Когда наши войска высадили десант в Новороссийске и удерживали на побережье укрепленный участок, немцы пытались выбить наших, жестоко бомбили, было много раненых. Раненых вывозили катерами в госпиталь, который находился тоже на побережье, через залив, в городе Геленджик. На катерах ездили и врачи для оказания срочной помощи. Катера тоже бомбили немцы. Осколки снарядов разлетались всюду. Многих ранило легко, и папу тоже. Наложив повязку, он продолжал работать, оказывал помощь раненым прямо в катере, под жестоким обстрелом врага.

В одну из поездок папу ранило очень тяжело, и возникло осложнение, несовместимое с жизнью - газовая гангрена. Лежал он в своем госпитале. Зная, что уходит из жизни, попросил товарища написать семье письмо и отправить некоторые его вещи. Умер в госпитале в г. Геленджик 26 апреля 1943г. Мой папа награжден медалью «За отвагу» и Орденом Красной Звезды.

В 1943 г. майским утром в поселке Уяр Красноярского края я перед школой как всегда пошла на почту, чтобы у почтальона, который собирался разносить письма, узнать - есть ли нам письмо от папы и взять его. Письмо было написанное чужим почерком. В нем товарищ сообщал, что папа погиб геройски, спасая жизни бойцов – новороссийцев.

Это письмо хранится у нас. Позже пришла посылка, где были некоторые вещи: планшетка, полевая сумка, компас, простреленный бумажник с некоторыми документами, фотографией мамы и пр. Долгие годы этот бумажник хранится в нашей семье.

Память о моем отце, герое – фронтовике, честно служившем своему Отечеству и погибшем за него, теперь хранят внуки, правнуки, праправнуки героя".

Мы помним!