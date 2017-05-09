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Дорогие наши читатели, С Днём Победы!

Дорогие наши читатели, С Днём Победы! - ТИА
09 Мая 2017 09:39
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Так случилось, что День Победы наступил весной. Наверное, не случайно. Мы не говорим сейчас о фактах и истории. Нет, речь о другом. Именно весной, когда всё живое неудержимо рвётся наружу, соки бурлят по стволам, заставляя набухать и лопаться почки; когда неведомая сила наперекор всему истлевшему и зацементированному, неистово всё крушит и ломает с одной только целью – жить, жить, дать ростки новой жизни; когда голые и почерневшие изломы рук-ветвей вдруг в одночасье покрываются невесомым полупрозрачным облаком нежной зелени; когда даже ветер упоённо вершит гимн жизни, а птицы, шальные и одуревшие от того, что пережили очередную зиму, надрывно на все лады поют свои песни; когда земля дрожит и вибрирует у тебя под ногами, не в силах совладать с этой мощью; когда даже чувствуешь губами вкус зарождающегося мира и вдыхаешь до рези в груди звенящий от бесстыдной радости воздух, именно в эти мгновения ты вдруг особенно остро понимаешь и чувствуешь всю боль потери, всю жестокость и несправедливость этой проклятой войны, которая беспощадно уничтожила, покалечила, исковеркала, загубила миллионы жизней. И лежат они сейчас в земле. Подчиняясь незыблемому и нерушимому закону, их тела превратились в деревья и траву, дав начало этой новой Жизни, которая всегда и по праву побеждает и будет побеждать. И поэтому мы всегда в неоплатном долгу перед всеми павшими и ушедшими, потому что только благодаря им мы получили право жить здесь и сейчас!

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Метки: день победы 9 мая весна память павших
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Комментарии (1)

  • ilich 
    Помнить и знать... Всем мирного неба над головой!

Привычно патокой пролиты речи.
Во рту оскомина от слов елейных.
По-царски нам на сгорбленные плечи
Добавлен груз медалей юбилейных.
Торжественно, так приторно-слащаво,
Аж по щекам из глаз струится влага.
И думаешь, зачем им наша слава?
На кой… им наша бывшая отвага?
Безмолвно время мудро и устало
С трудом рубцует раны, но не беды.
На пиджаке в коллекции металла
Ещё одна медаль ко Дню Победы.
А было время, радовался грузу
И боль потерь превозмогая горько,
Кричал «Служу Советскому Союзу!»,
Когда винтили орден к гимнастёрке.
Сейчас всё гладко, как поверхность хляби.
Равны в пределах нынешней морали
И те, кто блядовали в дальнем штабе,
И те, кто в танках заживо сгорали.


Иона Лазаревич Деген, 2005 год.
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    09.05.2017 12:18
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