В День Победы в Твери перекрыли движение и изменили маршруты общественного транспорта

9 мая на главной площадке праздника – у обелиска Победы – движение перекрыто уже с 7 мая. Это было связано с необходимостью установить сцену и провести подготовительные работы. Движение и парковка всех видов транспорта на участке улицы Софьи Перовской (у Обелиска Победы) от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку в створе улицы Советской запрещена до 18 часов 10 мая.

В сам День Победы перекрыто движение на следующих улицах:

– с 8:00 до 22:30: по улице Советской, улице Софьи Перовской и проспекту Калинина на участке от улицы Карла Маркса до Волжского проезда; по Краснофлотской набережной на участке от площади Победы до улицы Ефимова;

– с 8:00 до 16:00: по улице Советской, на участке от Смоленского переулка до Волжского проезда; по улице Вольного Новгорода на участке от площади Советской до Тверского проспекта; по Старому Волжскому мосту и Волжскому проезду, на участке от площади Мира до Тьмацкого проезда; по Свободному переулку на участке от улицы Новоторжской до набережной Степана Разина; по улице Ивана Седых; по Театральному проезду (в обоих направлениях);

– с 8:00 до 12:00 и с 15:00 до 16:00: по Комсомольскому проспекту, Новому Волжскому мосту и Тверскому проспекту на участке от улицы Горького до улицы Новоторжской;

– с 8:00 до 11:00: по набережной Афанасия Никитина на участке от Комсомольского проспекта до площади Мира;

– с 11:15 до 12:00 (по мере продвижения колонны): по улице Бебеля на участке от моста через реку Тьмака в створе улицы Советской до улицы Ефимова; по улице Ефимова, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля.

Объезд будет производиться в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.

Кроме того, ограничивается парковка транспортных средств в центре города. В частности до 16 часов 9 мая парковка всех видов транспорта будет запрещена на улице Салтыкова-Щедрина (на участке от улицы Советской до улицы Крылова), на улице Советской (на участке от Татарского переулка до площади Победы), на улице Вольного Новгорода (на участке от Советской площади до Тверского проспекта) и на набережной Афанасия Никитина (на участке от Комсомольского проспекта до площади Мира).

9 мая с 6:00 до 22:30 запрещается парковка всех видов транспорта на участке улицы Бебеля от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку в створе улицы Советской, на автостоянке около гимназии №6 и на участке Краснофлотской набережной от улицы Софьи Перовской до улицы Дмитрия Донского (кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие).

В связи с перекрытиями временно изменятся маршруты движения общественного транспорта. Маршруты автобусов и троллейбусов будут изменены на период до 16 часов.

Троллейбусы №2 проследуют по маршруту: «Железнодорожный вокзал – Дом союзов», №3 – по маршруту «Левитана – Дом союзов», №7 – «Бульвар Профсоюзов – Цирк». Остальные троллейбусные маршруты изменения не затронут.

Изменятся также маршруты автобусов №20, 21, 31, 41, 104 и 154. Автобус №20 будет ходить от посёлка Мигалово до Тверской площади (по улицам Брагина/Бебеля), №21 – от микрорайона «Южный» (улица Левитана) до конечной остановки «Энергоремонт» (улица Индустриальная). Автобус №31 вместо Смоленского переулка и улицы Советской будет проходить по проспекту Победы и Тверскому проспекту через речной вокзал и далее по маршруту. Аналогично автобус №41 вместо улиц Советской и Новоторжской будет проходить через Смоленский переулок, проспект Победы и Тверской проспект. Маршрут №104 укорачивается до Речного вокзала. Маршрут №154 разделяется на две части – половина подвижного состава будет ходить от Тверской площади через Пролетарский район до Лебедева; другая половина – от Речного вокзала через Заволжье до Дмитрово-Черкасс. Автобусы маршрутов №1, 30, 33, 36, 56 будут осуществлять работу по обычному расписанию.

Время работы муниципального общественного транспорта 9 мая будет продлено до 23:30.