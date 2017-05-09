Программа праздничных мероприятий в Твери 9 мая

Сегодня запланировано много различных мероприятий – от торжественного митинга и парада до спортивной эстафеты, чтобы достойно отметить 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Главные события будут происходить у Обелиска Победы, в горсаду, а также в центре Твери, где пройдёт шествие «Бессмертный полк».

С утра 9 мая в тверских храмах прошли службы – панихиды по воинам, павшим в годы войны.

С 10:00 на Театральной площади начнёт работу выставка военной техники.

В 12:00 на площади Победы начнётся парад – войска тверского гарнизона пройдёт торжественным маршем. У Обелиска же в течение всего дня, до 22:00 будет идти концерт «Поклонимся великим тем годам». В 19:00 – общероссийская минута молчания.

На стадионе Тверского суворовского училища в течение дня с 12:00 до 17:00 будут проходить спортивные мероприятия:

- «Этот День Победы!» праздничная программа

- «Салют, Победа!» молодежная программа

- «Проверь свои возможности! Выполни нормы ГТО!» спортивная программа

- Всероссийский танцевальный флеш-моб в День Победы.

С 13:00 до 18:00 жителей и гостей города ждёт горсад:

11-00 до 12-30 «Детский Парад Победы»

12-00 до 14-30 акция «Письма в небо»

11-00 до 16-00 выставка поделок «Обелиск к 9 мая»

11-00 до 16-00 фотозона и анимация

12-00 до 14-00 полевая кухня

13-00 до 18-00 праздничный концерт

18-30 до 20-00 русское танго и танго военных лет

20-00 до 21-30 кино от Тверского Кинофонда «В бой идут одни старики»

11-00 до 15-00 мастер-классы для детей.

В 15:00 начнутся Шествие Бессмертного полка и акция «Полотно Памяти». Колонны пройдут по ул. Советской - от стелы «Город воинской славы» до площади Победы.

В 12:00 стартует автопробег «Я за Победу!», который проедет по магистральным улицам города.

Завершится празднования Дня Победы праздничным фейерверком в 22:00.