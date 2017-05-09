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Программа праздничных мероприятий в Твери 9 мая

09 Мая 2017 08:32
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Сегодня запланировано много различных мероприятий – от торжественного митинга и парада до спортивной эстафеты, чтобы достойно отметить 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Главные события будут происходить у Обелиска Победы, в горсаду, а также в центре Твери, где пройдёт шествие «Бессмертный полк».

С утра 9 мая в тверских храмах прошли службы – панихиды по воинам, павшим в годы войны.

С 10:00 на Театральной площади начнёт работу выставка военной техники.

В 12:00 на площади Победы начнётся парад – войска тверского гарнизона пройдёт торжественным маршем. У Обелиска же в течение всего дня, до 22:00 будет идти концерт «Поклонимся великим тем годам». В 19:00 – общероссийская минута молчания.

На стадионе Тверского  суворовского училища в течение дня с 12:00 до 17:00 будут проходить спортивные мероприятия:

- «Этот День Победы!» праздничная программа

- «Салют, Победа!» молодежная программа

- «Проверь свои возможности! Выполни нормы ГТО!» спортивная программа

- Всероссийский танцевальный флеш-моб в День Победы.

С 13:00 до 18:00 жителей и гостей города ждёт горсад:

11-00 до 12-30 «Детский Парад Победы»

12-00 до 14-30 акция «Письма в небо»

11-00 до 16-00 выставка поделок «Обелиск к 9 мая»

11-00 до 16-00 фотозона и анимация

12-00 до 14-00 полевая кухня

13-00 до 18-00 праздничный концерт

18-30 до 20-00 русское танго и танго военных лет

20-00 до 21-30 кино от Тверского Кинофонда «В бой идут одни старики»

11-00 до 15-00 мастер-классы для детей.

В 15:00 начнутся Шествие Бессмертного полка и акция «Полотно Памяти». Колонны пройдут по ул. Советской - от стелы «Город воинской славы» до площади Победы.

В 12:00 стартует автопробег «Я за Победу!», который проедет по магистральным улицам города.

Завершится празднования Дня Победы праздничным фейерверком в 22:00.

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Метки: 9 мая день победы празднование дня победы
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Комментарии (6)

  • 100 % 
    9 Мая день должен заканчиваться не праздничным фейерверком (как в день города, или в день рождения васи пупкина), а САЛЮТОМ ПОБЕДЫ (ПРАЗДНИЧНЫМ САЛЮТОМ)! 
И хоть фактически - вещи сходные, но предназначение и эмоции - различны.
    09.05.2017 09:15
    0 | 3

    • Dobry кrtek 
      Для салюта нужны артиллерийские орудия и специальные холостые заряды, а в Твери с ими напряжёнка. А вот "пукнуть" фейерверком-это и дёшево, и зрелищно для радующихся масс. Опять же флешмобец можна отфейерверить до кучи.)
      09.05.2017 09:59
      0 | 3

      • horton 
        Да как бы не назвали, из чего бы не "стрельнули", главное, чтобы народ испытал верные чувства и проникся значимостью момента... но, думается, некоторые к десяти вечера могут забыть что к чему... одно хорошо - завтра на работу... для некоторых стимул "не уйти в пике"...
Всех с праздником Победы!
        09.05.2017 10:41
        0 | 1

        • Dobry кrtek 
          Тов. Хортон, Вы во флешмобе будет участвовать? Страчит пулимётчик за синий платочик...Надысь спросил у одной активной молодухи: Кто такая К. Шульженко? В ответ тупое сопение с глупейшей улыбкою.)
          09.05.2017 11:10
          0 | 0

          • horton 
            Не. Я сейчас рулить буду. По пути послушаю подборку военных песен (с флешки), там есть и "Синий платочек" в исполнении Клавдии Ивановны )))
            09.05.2017 11:28
            0 | 0

            • Dobry кrtek 
              ...
              Прикрепленные видео:
              Прикрепленное видео
              09.05.2017 11:36
              0 | 1
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