Программа праздничных мероприятий в Твери 9 мая

Сегодня запланировано много различных мероприятий – от торжественного митинга и парада до спортивной эстафеты, чтобы достойно отметить 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Главные события будут происходить у Обелиска Победы, в горсаду, а также в центре Твери, где пройдёт шествие «Бессмертный полк».
С утра 9 мая в тверских храмах прошли службы – панихиды по воинам, павшим в годы войны.
С 10:00 на Театральной площади начнёт работу выставка военной техники.
В 12:00 на площади Победы начнётся парад – войска тверского гарнизона пройдёт торжественным маршем. У Обелиска же в течение всего дня, до 22:00 будет идти концерт «Поклонимся великим тем годам». В 19:00 – общероссийская минута молчания.
На стадионе Тверского суворовского училища в течение дня с 12:00 до 17:00 будут проходить спортивные мероприятия:
- «Этот День Победы!» праздничная программа
- «Салют, Победа!» молодежная программа
- «Проверь свои возможности! Выполни нормы ГТО!» спортивная программа
- Всероссийский танцевальный флеш-моб в День Победы.
С 13:00 до 18:00 жителей и гостей города ждёт горсад:
11-00 до 12-30 «Детский Парад Победы»
12-00 до 14-30 акция «Письма в небо»
11-00 до 16-00 выставка поделок «Обелиск к 9 мая»
11-00 до 16-00 фотозона и анимация
12-00 до 14-00 полевая кухня
13-00 до 18-00 праздничный концерт
18-30 до 20-00 русское танго и танго военных лет
20-00 до 21-30 кино от Тверского Кинофонда «В бой идут одни старики»
11-00 до 15-00 мастер-классы для детей.
В 15:00 начнутся Шествие Бессмертного полка и акция «Полотно Памяти». Колонны пройдут по ул. Советской - от стелы «Город воинской славы» до площади Победы.
В 12:00 стартует автопробег «Я за Победу!», который проедет по магистральным улицам города.
Завершится празднования Дня Победы праздничным фейерверком в 22:00.
Комментарии (6)
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09.05.2017 09:15
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Dobry кrtek
09.05.2017 09:59
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horton
09.05.2017 10:41
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Dobry кrtek
09.05.2017 11:10
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horton
09.05.2017 11:28
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Dobry кrtek
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