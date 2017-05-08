Следователи и полиция ищут пропавшую в Твери девушку

7 мая 2017 года в следственный отдел регионального Следственного комитета России поступило сообщение о безвестном исчезновении девочки 2003 года рождения, которая ушла из дома, расположенного по Октябрьскому проспекту города Твери, и не вернулась. По данному факту проводится дослед¬ственная проверка.

Следователи опросили родственников девочки, знакомых. Поиски девочки продолжаются, сообщает СУ СК по Тверской области