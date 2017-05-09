Тверская спортсменка Виктория Савкина - победительница Всероссийских соревнований по плаванию

С 26 по 30 апреля в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе «Центр плавания» прошли Всероссийские соревнования по плаванию «Веселый дельфин». В соревнованиях приняли участие более 800 юных российских спортсменов – юноши 13-14 лет и девушки 11-12 лет, из более 60 регионов Российской Федерации. В сборную команду Тверской области вошла спортсменка Савкина Виктория под руководством тренера Савкина Дмитрия Федоровича.

По итогам соревнований Виктория принесла в копилку тверской команды золотую медаль на дистанции 100 м брасс, проплыв с результатом 1.15.42, сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области