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Тверская спортсменка Виктория Савкина - победительница Всероссийских соревнований по плаванию

Тверская спортсменка Виктория Савкина - победительница Всероссийских соревнований по плаванию - ТИА
08 Мая 2017 20:48
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С 26 по 30 апреля в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе «Центр плавания» прошли Всероссийские соревнования по плаванию «Веселый дельфин». В соревнованиях приняли участие более 800 юных российских спортсменов – юноши 13-14 лет и девушки 11-12 лет, из более 60 регионов Российской Федерации. В сборную команду Тверской области вошла спортсменка Савкина Виктория под руководством тренера Савкина Дмитрия Федоровича.

По итогам соревнований Виктория принесла в копилку тверской команды золотую медаль на дистанции 100 м брасс, проплыв с результатом 1.15.42, сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области

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Метки: соревнования по плаванию Виктория Савкина
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Комментарии (13)

  • Dobry кrtek 
    А с рукой что?
    Прикрепленные изображения:
    08.05.2017 21:14
    0 | 0

    • vasiliyneov89 
      Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://smokenosov.blogspot.com
      09.05.2017 00:22
      0 | 0

  • ninkakonova 
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    08.05.2017 21:40
    0 | 0

  • Tverich 
    сисек нет...
    08.05.2017 22:09
    1 | 0

    • horton 
      А у Вас в 11 лет уже все было?
      08.05.2017 22:19
      0 | 1

      • Dobry кrtek 
        А у Вас?
        08.05.2017 22:34
        0 | 0

        • horton 
          А Вам зачем?)
          08.05.2017 22:49
          0 | 0

          • Dobry кrtek 
            Хочу узнать быстро ли Вы плавали в 11 лет. Не мешало ли чаво, не повышало ли гидродинамическое сопротивление...
            08.05.2017 23:02
            0 | 0

            • horton 
              В 11 лет я плавала быстро, очень быстро (по вертикали), но Золотую медаль для области не заслужила.., впрочем, как и сейчас...)
              08.05.2017 23:10
              0 | 0

              • Dobry кrtek 
                Значит кое-чаво мешало...Снижало скорость, точнее снижали-с...) Капусту-кочерыжки, небось, любили с горбушками хлебными.)
                08.05.2017 23:15
                0 | 0

                • horton 
                  Вот Вы знаток, однако!)))
Я как-то уже говорила, что почти до 7-го класса ездила с родителями на электричке по детскому билету... и мне это совсем не мешало ))))
И мы, как всегда, уходим в сторону от темы - сейчас речь не о моих "достижениях"! )))
                  08.05.2017 23:24
                  0 | 0

                  • Dobry кrtek 
                    Уверен, что Ваши "достижения" важны более, чем нулевой "результат" этой малолетки...)
                    08.05.2017 23:32
                    0 | 0

  • horton 
    Молодец Виктория! Дмитриевна?)
    08.05.2017 22:22
    0 | 0
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