В Твери пропала 14-летняя девушка

7 мая ушла из дома Кудоярова Виктория Владимировна 2003 года рождения. Около 14.00 девушка ушла из дома и не вернулась. Приметы: на вид 18-20 лет, рост – 165 см, глаза карие, волосы длинные. Одета: джинсовая куртка с капюшоном с мехом, черные ласины, белые кеды, с собой была синяя сумка. Информацию о пропавшей можно сообщить по телефону: 8910-646-34-34 или 102, сообщает волонтерский, поисково-спасательный отряд «Сова»