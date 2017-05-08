Тверские дзюдоисты привезли 12 медалей с международного турнира

C 6 по 7 мая 2017 года в городе Рига (Латвия) прошел международный турнир по дзюдо«KYODAI 2017» среди юношей и девушек в пяти возрастных группах.

На турнир приехали дзюдоисты 63 клубов и спортивных школ 18 стран Европы и Азии.

6 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые медали завоевали воспитанники Тверской Детско-юношеской спортивной школы борьбы «ОЛИМП» города Твери в личном зачете.

Первое место:Дураев Григорий, Белорусов Алексей, Амазаспян Гор, Неркарарян Валерий, Ежов Сергей, Тарасова Александра

Второе место: Федоров Арсений, Амазаспян Гор

Третье место: Алиев Мухаммадмустафа, Маслов Аристарх, Плетнев Захар, Белорусов Алексей (в возрастной группе U-18)



В завершении турнира в командных соревнованиях «стенка на стенку» среди юношей до 13 лет подарок преподнесла команда школы борьбы «ОЛИМП» в составе: Дураев Григорий, Морозов Георгий, Савинский Павел, Сихаджок Александр, Плетнев Захар, Неркарарян Валерий, Маслов Аристарх, Карпов Фёдор, Фёдоров Арсений, Алиев Мухаммадмустафа. Ребята в упорной борьбе выиграли золотой кубок, посвятив победу своим предкам, победившим фашизм в Великой Отечественной войне.