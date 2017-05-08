tvernews.ru
08 мая Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Тверские дзюдоисты привезли 12 медалей с международного турнира

Тверские дзюдоисты привезли 12 медалей с международного турнира - ТИА
08 Мая 2017 18:02
Автор:

Фоторепортаж

C 6 по 7 мая 2017 года в городе Рига (Латвия) прошел  международный турнир по дзюдо«KYODAI 2017» среди юношей  и девушек в пяти возрастных группах.

На турнир приехали дзюдоисты 63 клубов и спортивных школ  18 стран Европы и Азии.
6 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые медали завоевали  воспитанники Тверской Детско-юношеской спортивной школы борьбы «ОЛИМП» города Твери в личном зачете.

Первое место:Дураев Григорий, Белорусов Алексей, Амазаспян Гор, Неркарарян Валерий, Ежов Сергей, Тарасова Александра
Второе место: Федоров Арсений, Амазаспян Гор
Третье место: Алиев Мухаммадмустафа, Маслов Аристарх, Плетнев Захар, Белорусов Алексей (в возрастной группе U-18)
 
В завершении турнира в командных соревнованиях «стенка на стенку»  среди юношей до 13 лет  подарок преподнесла команда школы борьбы «ОЛИМП» в составе: Дураев Григорий, Морозов Георгий, Савинский Павел, Сихаджок Александр, Плетнев Захар, Неркарарян Валерий, Маслов Аристарх, Карпов Фёдор, Фёдоров Арсений, Алиев Мухаммадмустафа. Ребята в упорной борьбе выиграли золотой  кубок, посвятив  победу своим предкам, победившим фашизм в Великой Отечественной войне.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: дзюдо воспитанники тверской детско-юношеской спортивной школы борьбы «олимп»
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Михаилу Кругу предлагают присвоить звание "Почётный гражданин города Твери" посмертно

2017-05-04 21:49
73

Роддом 5 - "Рожайте больше"

2017-05-02 09:17
69

9 мая в Твери пройдёт спортивная акция «Рекорд Победы»: горожане будут отжиматься

2017-05-04 17:49
47

Определили участок для строительства выставочного центра «Тверь Экспо»

2017-05-04 11:45
39

В Конаковском районе Тверской области собираются строить аквапарк, предполагаемые вложения – около 12 млрд рублей

2017-05-03 16:06
37

Езда против шерсти

2017-05-06 14:21
27

В Твери молодые люди без помощи полиции нашли и поймали человека, который портил автомобили в Пролетарском районе

2017-05-04 15:17
26

Тверичанка после застолья с малознакомым мужчиной недосчиталась ноутбука, планшета и мобильного телефона

2017-05-07 12:06
24

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100