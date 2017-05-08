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«О героях былых времен»: Валерий Гордеев рассказывает о своем дяде Евгении Алексеевиче Фроленкове

«О героях былых времен»: Валерий Гордеев рассказывает о своем дяде Евгении Алексеевиче Фроленкове - ТИА
08 Мая 2017 17:05
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 В преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы предлагаем вам вспомнить о своих родных - свидетелях "роковых сороковых" и участниках битв за Родину. С 2013 года на сайте ТИА существует спецпроект "О героях былых времён". До 9 мая мы будем поднимать истории, которые за последние годы написали о своих родственниках сотрудники редакции и читатели ТИА, а вы в любой момент можете присоединиться к нам. Рассказы о родных - участниках и свидетелях Великой Отечественной, мы ждём на электронный адрес info@tvernews.ru.

Валерий Гордеев рассказывает о своем дяде Евгении Алексеевиче Фроленкове

Хочу рассказать о моём дяде Фроленкове Евгении Алексеевиче 1924 года рождения. Он в 1941 году в 17 лет поступил на курсы младших офицеров в Архангельской области. В 24 года уже был капитаном и командовал пулемётной ротой 160 стрелкового полка 224 стрелковой Гатчинской Краснознамённой дивизии.

Из наградного листа:  ФРОЛЕНКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, звание – капитан, должность -  командир пулемётной роты 160 стрелкового полка 224 стрелковой Гатчинской Краснознаменной дивизии. Представляется к Правительственной награде ордену Отечественной войны 1 степени. Партийность чл. ВКП б с 11.1943. Участвовал в Отечественной войне, Волховский и Ленинградский фронты с апреля 1943. 

Капитан Фроленков - активный участник Отечественной войны с Апреля 1943 года, в боях с немецкими захватчиками проявил мужество и отвагу. Прибыв в 160 стрелковый полк 5.7.1944 года в период боев за остров Тайкар-сари в Выборгском заливе капитан Фроленков совместно со старшим лейтенантом Севастьяновым и старшим лейтенантом Костюченко направившись на катере на остров под сильным огнём противника у самого острова подобрали из воды 24 раненых бойцов и офицеров и оказали им помощь. 

Как в обороне на островах Выборгского  залива, так и на строительстве оборонительных сооружений по укреплению Северо-Западной границы и в период учебы, капитан Фроленков всегда самоотверженно и точно выполнял приказы и приказания командования полка, тем самым способствовал выполнению задачи полком в целом. Инициативен. Способный и растущий офицер. 

Заботится о подчиненных. Пользуется заслуженным авторитетом среди личного состава полка. Принимает активное участие в партийной и общественной жизни полка. Капитан Фроленков как активный участник Отечественной войны в боях с немецкими захватчиками, проявивший самоотверженность, мужество и отвагу заслуживает награждения орденом «Отечественной войны 1 степени».   Командир 160 стрелкового полка ПОДПОЛКОВНИК / ЧАЙКА/

P.S.: К сожалению фотографии не сохранились.

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Метки: о героях былых времён
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