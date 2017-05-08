В Твери пострадавший в ДТП автомобиль загорелся на эвакуаторе

В ночь с 1 на 2 мая в Твери, около цирка произошло ДТП. Один из легковых автомобилей, пострадавших в аварии, погрузили на эвакуатор, во время погрузки машина загорелась. Как рассказала ТИА свидетель пожара Ирина Вересова, самостоятельно справиться с огнем не получилось, пришлось вызывать пожарных. Пожарные приехали в течение 5 минут, но огонь успел перекинуться в салон авто, сгорели передние сиденья. Фото Ирины Вересовой.