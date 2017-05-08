Из Кувшиново в Тверь мужчину с переломом черепа доставили на вертолете МЧС

В Кувшиновскую районную больницу с переломом основания черепа был доставлен 32-летний мужчина. 8 мая пациента нужно было срочно перевезти в Тверскую областную клиническую больницу. В 11.05 экипаж вертолёта КА-32А МЧС России, базирующегося на площадке Змеёво города Твери, с бригадой врачей областной клинической больницы вылетел в центральную районную больницу Кувшиновского района. В 14.25 пострадавший мужчина был в Твери, сообщает пресс-служба МЧС по Тверской области