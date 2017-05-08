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Из Кувшиново в Тверь мужчину с переломом черепа доставили на вертолете МЧС

Из Кувшиново в Тверь мужчину с переломом черепа доставили на вертолете МЧС - ТИА
08 Мая 2017 15:23
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В Кувшиновскую районную больницу с переломом основания черепа был доставлен 32-летний мужчина. 8 мая пациента нужно было срочно перевезти в Тверскую областную клиническую больницу. В 11.05 экипаж вертолёта КА-32А МЧС России, базирующегося на площадке Змеёво города Твери, с бригадой врачей областной клинической больницы вылетел в центральную районную больницу Кувшиновского района. В 14.25 пострадавший мужчина был в Твери, сообщает пресс-служба МЧС по Тверской области

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Метки: вертолет МЧС
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Комментарии (8)

  • Dobry кrtek 
    Дуэль на поленьях?
    Прикрепленные изображения:
    08.05.2017 16:34
    0 | 1

    • horton 
      Можа в бейсбол играли? )
Пусть поправляются оба! Родным терпения и сил!
      08.05.2017 17:47
      0 | 0

      • Dobry кrtek 
        Можа пить финь-шампань надо меньше?) Небось по репе получил в споре хмельном с подоржевитянином о значимости творчества Мусаргскага для современной России. Иного пояснения не вижу.
        08.05.2017 18:10
        0 | 0

        • horton 
          Да. Вероятность Вашей версии велика...)
          08.05.2017 18:17
          0 | 0

          • Dobry кrtek 
            Подкололи. Ну, можа спор был о роли В.Г. Белинскага...) Согласен. Я не присутствовал.
            08.05.2017 18:21
            0 | 0

  • hatamoto san 
    второй за сутки с переломом основания...
тенденция прослеживается нехорошая
    08.05.2017 18:04
    0 | 0

    • Dobry кrtek 
      Основание хлипкое-с...Каковы скрепы, таково и основание-с.
      08.05.2017 18:11
      0 | 0

  • Бертран 
    Эксперимент делается, чтобы подтвердить теорию практикой. Любой его результат ценен.
    08.05.2017 18:47
    0 | 0
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