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В Осташковском районе мошенники с помощью социальной сети обнулили банковскую карту доверчивой женщины

08 Мая 2017 14:13
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7 мая 35-летняя жительница Осташкова в одной из социальных сетей получила сообщение от подруги о том, что ей якобы срочно нужны 6500 рублей. Доверчивая женщина, не задумываясь, перевела деньги. После того, как деньги были отправлены, подруга написала, что свою финансовую проблему она уже решила, а потому готова вернуть долг. Для того, чтобы вернуть деньги, подруга попросила прислать код, находящийся на обратной стороне карты (Код проверки подлинности карты CVV2 для карт Visa и СVC 2 для Master Card). Жительница Осташкова выполнила вторую просьбу, даже не подумав перезвонить подруге, после чего с ее карты списали оставшиеся 8500 рублей. Полиция разыскивает мошенников, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области 

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Метки: мошенники
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Комментарии (2)

  • arcadi007 
    А у нас в районе есть отдел который курирует подобное мошенничество?
Моей маме уже три раза такая фигня приходила. 
Благо она еще иногда мне звонит и спрашивает что делать.
    08.05.2017 14:31
    0 | 0

    • Вдова 
      В Осташковском районе есть всё, 
даже то чего нет в Греции!
      08.05.2017 15:27
      0 | 3
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