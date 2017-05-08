В Осташковском районе мошенники с помощью социальной сети обнулили банковскую карту доверчивой женщины

7 мая 35-летняя жительница Осташкова в одной из социальных сетей получила сообщение от подруги о том, что ей якобы срочно нужны 6500 рублей. Доверчивая женщина, не задумываясь, перевела деньги. После того, как деньги были отправлены, подруга написала, что свою финансовую проблему она уже решила, а потому готова вернуть долг. Для того, чтобы вернуть деньги, подруга попросила прислать код, находящийся на обратной стороне карты (Код проверки подлинности карты CVV2 для карт Visa и СVC 2 для Master Card). Жительница Осташкова выполнила вторую просьбу, даже не подумав перезвонить подруге, после чего с ее карты списали оставшиеся 8500 рублей. Полиция разыскивает мошенников, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области