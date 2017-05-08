Тверские следователи путешествовали по Тьме

5-7 мая представители Тверской региональной общественной организации ветеранов следствия "Союз" на резиновых лодках прошли водный оздоровительный маршрут по реке Тьме от музея С.Я. Лемешева до памятника погибшего война, расположенного в деревне Черкассы Калининского района Тверской области. Свое путешествие следователи посвятили Дню Победы, в конце маршрута участники группы почтили память погибших в Великой Отечественной войне, сообщает СУ СК по Тверской области