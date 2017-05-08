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Тверские следователи путешествовали по Тьме

Тверские следователи путешествовали по Тьме - ТИА
08 Мая 2017 13:19
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5-7 мая  представители Тверской региональной общественной организации ветеранов следствия "Союз" на резиновых лодках прошли водный оздоровительный маршрут по реке Тьме от музея С.Я. Лемешева до памятника погибшего война, расположенного в деревне Черкассы Калининского района Тверской области. Свое путешествие следователи посвятили Дню Победы, в конце маршрута участники группы почтили память погибших в Великой Отечественной войне, сообщает СУ СК по Тверской области

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Метки: следователи путешествие по тьме
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Комментарии (3)

  • 1% 
    я бы добавил в заголовок "и совершили ритуал пробуждения Ктулху"....
    08.05.2017 13:40
    0 | 1

  • antiER 
    А я за подснежниками в лес ходил. Почему это не освещается в СМИ.

Вряд ли такие мероприятия можно назвать оздоровительными)
    08.05.2017 14:15
    0 | 2

  • pereima 
    Молодцы, хороший маршрут. И Лемешев его проходил, только не по воде. Бабушка рассказывала, что еще перед революцией 1-2 раза в год молодежь собиралась на ночной костер в Отмичах, практически у устья Тьмы. Приходили со всей округи. Ей то из Щербово с подругами - девчонками  было рядом, а вот из Князево - 30 с гаком. Хотя тогда такие переходы не были чем - то особенным. "Подростком Лемешева я там видела. Уже тогда любил петь. У него, как говорили князевские, все в семье хорошо пели. А вот потом - только на пластинках и по телевизору"
    08.05.2017 14:22
    0 | 0
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