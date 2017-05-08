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"О героях былых времен": Марина Алехова рассказывает о своем деде Александре Михайловиче Фадееве

"О героях былых времен": Марина Алехова рассказывает о своем деде Александре Михайловиче Фадееве - ТИА
08 Мая 2017 12:32
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В преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы предлагаем вам вспомнить о своих родных - свидетелях "роковых сороковых" и участниках битв за Родину. С 2013 года на сайте ТИА существует спецпроект "О героях былых времён". До 9 мая мы будем поднимать истории, которые за последние годы написали о своих родственниках сотрудники редакции и читатели ТИА, а вы в любой момент можете присоединиться к нам. Рассказы о родных - участниках и свидетелях Великой Отечественной, мы ждём на электронный адрес info@tvernews.ru.

Марина Алехова рассказывает о своем деде Александре Михайловиче Фадееве

Мой дед, Фадеев Александр Михайлович, родился в 1914 году, ушел на фронт, когда моему отцу было всего 2 года. Это единственное фото деда в нашей семье. Погиб в 1943 году, защищая Невель. Похоронен в братской могиле в деревне Турин Перевоз Невельского района Псковской области. Там сейчас мемориал. Бабушка долго ждала его с войны, так как похоронки не было, была бумага "пропал без вести". При раскопках братских захоронений в 1975 году только нашли его могилу. Тогда и узнали о его подвиге. Мой дед занесен в Тверскую "Книгу Памяти". Помним. Гордимся. Рассказываем своим детям о нашем герое Великой Отечественной войны. Вечная слава героям.

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Метки: о героях былых времён
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