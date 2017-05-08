В Тверской области грабители избили прохожего и отняли у него телефон и деньги

7 мая в Вышнем Волочке Тверской области на 28-летнего местного жителя напали двое: грабители избили прохожего, забрали у него телефон и 4 000 рублей. В отделении полиции потерпевший подробно описал нападавших. В тот же день одного задержали, 31-летний ранее судимый житель Вышнего Волочка во всем сознался. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области