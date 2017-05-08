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В Тверской области грабители избили прохожего и отняли у него телефон и деньги

08 Мая 2017 11:40
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7 мая в Вышнем Волочке Тверской области на 28-летнего местного жителя напали двое:  грабители избили прохожего, забрали у него телефон и 4 000 рублей. В отделении полиции потерпевший подробно описал нападавших. В тот же день одного задержали, 31-летний ранее судимый житель Вышнего Волочка во всем сознался.  Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса  Российской Федерации «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области

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Метки: избили прохожего грабёж
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Комментарии (1)

  • 1% 
     28 лет, а за себя постоять не может... что за люди.... сил нет, носи с собой ствол, нет денег на ствол, носи нож. А если ты терпила и лох по жизни, то так тебе и надо. У нас страна победившего социал-дарвинизма.
    08.05.2017 12:22
    0 | 1
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