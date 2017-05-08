В Калязинском районе парочка на моторной лодке ловила рыбу сетью

7 мая в Калязинском районе Тверской области были задержаны браконьеры. 58- летний житель Москвы и 37-летняя жительница Московской области на моторной лодке в заливе реки Нерль ловили рыбу сетью.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области