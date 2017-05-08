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«О героях былых времен»: Сергей Полховский рассказывает про деда Афанасия Федоровича Мосина

«О героях былых времен»: Сергей Полховский рассказывает про деда Афанасия Федоровича Мосина - ТИА
08 Мая 2017 10:24
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Фоторепортаж

В преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы предлагаем вам вспомнить о своих родных - свидетелях "роковых сороковых" и участниках битв за Родину. С 2013 года на сайте ТИА существует спецпроект "О героях былых времён". До 9 мая мы будем поднимать истории, которые за последние годы написали о своих родственниках сотрудники редакции и читатели ТИА, а вы в любой момент можете присоединиться к нам. Рассказы о родных - участниках и свидетелях Великой Отечественной, мы ждём на электронный адрес info@tvernews.ru.

Сергей Полховский рассказывает про дела Мосина Афанасия Федоровича

Мой дед, Мосин Афанасий Федорович, кавалер орденов Отечественной войны I степени, Красной звезды, Славы III степени, медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги».

     Родился Афанасий Фёдорович 22 января 1922 года в селе Гаражево Брянской губернии.
В 18 лет 9 мая 1941 года был призван в пограничные войска. В июне 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, был отправлен в Брестскую область в составе 123-го пограничного отряда. В одном из сражений его отряд попал в окружение, из которого сумели вырваться только 4 человека. Отступали пограничники от Бреста до самого Брянска, где перешли в партизаны, попав во 2-ю Клетнянскую партизанскую бригаду, где, сражаясь с врагом, продержались до 1943 года. В 1943 году Мосин вновь вернулся на фронт. Принимал в составе Красной Армии участие в освобождении Литвы. Закончил Вторую мировую войну в Китае в местечке Герин, после победы над Японией.
     Возглавлял Совет ветеранов войны и труда при гимназии № 5 Бежецкого района Брянска, член Совета ветеранов от 277-й Рославльской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова дивизии, воевавшей в 1945 году в составе 3-го Белорусского фронта. Умер 10.12.2012г. 


А вот один из интересных рассказов, которые я помню: однажды, мой дед, уже в конце войны, оказался один в степи (как я понимаю, это была Манчжурия), все его однополчане погибли, он вышел на поле и увидел в дали огонек. Он пошло на свет, и когда подошёл ближе, увидел, что это был лагерь врагов. Он понимал, что он один и его уже заметили, он встал на поле и стал прощаться со своей жизнью, в ожидании либо плена, либо расстрела... И вдруг  он услышал звук мотора, повернулся и увидел, что ехали наши!!! Оказалось, что этот день был днём капитуляции) вот так мой дед встретил окончание войны!

 

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Метки: о героях былых времён 9 мая Мосин Афанасий Федорович
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