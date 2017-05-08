В Тверскую область идут холод, дождь со снегом и сильный ветер, а следом за ними - гроза

8 мая в Тверской области облачно, днем – осадки, в юго-восточных районах - сильные в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, днем порывы до 15 м/с, сообщает МЧС по Тверской области. Температура воздуха: ночью -3…+2 град., днем +4…+9 град.

Холодная погода сохранится 9 и 10 мая. Как сообщает тверской гидрометеоцентр: среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 5 градусов. Ночью заморозки до -5 °C , днем воздух прогреется до + 5-9 °C, ожидаются дождь со снегом.

Синоптики пока не сообщают, когда же в Тверскую область вернется долгожданное тепло. Но вот после праздничных выходных, 11-12 мая в Твери возможна гроза, сообщает сайт gismeteo.ru