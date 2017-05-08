Тверские спортсмены завоевали медали Кубка России по гребле на байдарке и каноэ

С 2 по 7 мая в Краснодаре проходил Кубок России по гребле на байдарках и каноэ, по итогам которого будет сформирован состав сборной для выступления на чемпионате Европы.

Тверичанка Алия Алмакаева в составе экипажа каноэ-двойки вместе с Дарьей Харченко из Ростовской области завоевала серебряную медаль на дистанции 200 метров.

В мужской байдарке-одиночке на дистанции 200 метров Артем Кузахметов из Вышнего Волочка стал третьим.

В каноэ-двойке на дистанции 1000 метров тверской спортсмен Илья Первухин вместе с Кириллом Шамшуриным из Московской области завоевал серебряную медаль, сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области