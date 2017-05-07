Вертолёт МЧС доставил в областную больницу 23-летнего мужчину с тяжёлыми травмами из Ржевского района

7 мая санавиация МЧС доставила пациента 1994 года рождения из Ржевского района в Тверь для оказания неотложной помощи, сообщает пресс-служба ведомства.

В 13:30 экипаж вертолёта КА-32А МЧС России, базирующегося на площадке Змеёво города Твери, с бригадой врачей областной клинической больницы вылетел в центральную районную больницу Ржевского района для оказания неотложной помощи и возможной транспортировки больного. У мужчины диагностированы гематомы, перелом свода и основания черепа.

В 15:51 пациент был доставлен в Тверскую областную клиническую больницу.