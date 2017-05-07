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Вертолёт МЧС доставил в областную больницу 23-летнего мужчину с тяжёлыми травмами из Ржевского района

Вертолёт МЧС доставил в областную больницу 23-летнего мужчину с тяжёлыми травмами из Ржевского района - ТИА
07 Мая 2017 17:23
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7 мая санавиация МЧС доставила пациента 1994 года рождения из Ржевского района в Тверь для оказания неотложной помощи, сообщает пресс-служба ведомства.

В 13:30 экипаж вертолёта КА-32А МЧС России, базирующегося на площадке Змеёво города Твери, с бригадой врачей областной клинической больницы вылетел в центральную районную больницу Ржевского района для оказания неотложной помощи и возможной транспортировки больного. У мужчины диагностированы гематомы, перелом свода и основания черепа.

В 15:51 пациент был доставлен в Тверскую областную клиническую больницу.

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Метки: санавиация мчс гу мчс по тверской области
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Комментарии (8)

  • antiER 
    А почему нельзя было оказать помощь в Ржевской ЦРБ?
Здоровья пострадавшему.
    07.05.2017 17:42
    0 | 0

    • hatamoto san 
      потому что у нас не как в европе а как в африке - чем дальше от центра тем хуже, причем в любом вопросе...
      07.05.2017 17:54
      0 | 4

      • antiER 
        Ну тогда в Москву надо было лететь, расстояние примерно такое же.
        07.05.2017 17:58
        0 | 1

    • Proletary 
      Потому, что для этого нужно сначала организовать во Ржеве НХО. Это невозможно по объективным причинам и на фиг не нужно.
      07.05.2017 19:35
      0 | 1

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Каждый день одни и те же новости- это уже не новости а предпродакшн. Признавайтесь уже, что задумали?  "ХХвек Фокс" совместно с "МЧС-студия" решили адаптировать для России сериал M*A*S*H ?
    Прикрепленные видео:
    Прикрепленное видео
    07.05.2017 18:02
    0 | 2

    • Proletary 
      Именно. Suicide is Painless.
      07.05.2017 19:26
      0 | 1

  • 100 % 
    А откуда у парня такие травмы ("перелом свода и основания черепа"...ой-ей) ? Разборки на кирпичном или банальные свадебные "подерушки" с применением тяжелой кулачной силы?
    07.05.2017 19:09
    0 | 1

    • Dobry кrtek 
      Не редкость. Коли у гражданина-гражданки из ушей-носу льёт жидкость, аки водица прозрачная да с примесью крови, то быть перелому основания черепа.) Сморкаться при этом нельзя. И в ухе ковырять тожа. А вот курить можна.
Я прибит подо Ржевом
Кем не помню, был пьян
Из ушей льёт, из носу
В голове,что бедлам
Геликоптер был вызван
В НХО полетел
А остался б во Ржеве
На погосте б смурнел...
Славься Фонд ОМС-ный!
И главнюк, что Ослов!
Коли к выборам выйду
Глас отдам за..."козлов"!
      07.05.2017 19:42
      0 | 2
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