Вертолёт МЧС доставил в областную больницу 23-летнего мужчину с тяжёлыми травмами из Ржевского района

7 мая санавиация МЧС доставила пациента 1994 года рождения из Ржевского района в Тверь для оказания неотложной помощи, сообщает пресс-служба ведомства.
В 13:30 экипаж вертолёта КА-32А МЧС России, базирующегося на площадке Змеёво города Твери, с бригадой врачей областной клинической больницы вылетел в центральную районную больницу Ржевского района для оказания неотложной помощи и возможной транспортировки больного. У мужчины диагностированы гематомы, перелом свода и основания черепа.
В 15:51 пациент был доставлен в Тверскую областную клиническую больницу.
Комментарии (8)
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100 %
07.05.2017 19:09
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Dobry кrtek
07.05.2017 19:42
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