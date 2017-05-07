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В Калининском районе загорелась лесная подстилка

07 Мая 2017 17:07
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7 мая в 14:30 в ГУ МЧС по Тверской области поступила информация о горении лесной подстилки в районе деревни Фирязкино Тургиновского сельского поселения Калининского района. На место выехали отделение Калининского филиала ГБУ "ЛПЦ - Тверьлес", представители арендатора, представители участкового лесничества.

Угрозы населенному пункту и объектам инфраструктуры не возникло, в 15:15 пожар удалось ликвидировать. Площадь пожара составила 0,5 га.

МЧС напоминает гражданам, что в лесу запрещается пользоваться открытым огнем, бросать горящие спички и окурки, оставлять бутылки или осколки стекла, поскольку они способны сработать, как зажигательные линзы, выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях и в лесу, разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса.

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Метки: лесной пожар в калининском районе горит лесная подстилка гу мчс по тверской области
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Комментарии (1)

  • antiER 
    Подстилка- слово не очень культурное)
    07.05.2017 17:46
    0 | 2
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