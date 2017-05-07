В центре Твери из-за подозрительного пакета перегородили улицу

7 мая около 15:00 в центре Твери проверяли два подозрительных предмета. Сотрудники МЧС и полиция оцепили троллейбус № 2, в котором обнаружили бесхозный пакет, перегородив улицу Новоторжская от перекрёстка со Свободным переулком до Театрального проезда. Как выяснилось, предмет опасности не представлял.

Кроме того, в пресс-службе регионального МЧС сообщили, что примерно в это же время оцепили участок городского сада. Там был брошен подозрительный рюкзак.