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В центре Твери из-за подозрительного пакета перегородили улицу

В центре Твери из-за подозрительного пакета перегородили улицу - ТИА
07 Мая 2017 16:16
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Фоторепортаж

7 мая около 15:00 в центре Твери проверяли два подозрительных предмета. Сотрудники МЧС и полиция оцепили троллейбус № 2, в котором обнаружили бесхозный пакет, перегородив улицу Новоторжская от перекрёстка со Свободным переулком до Театрального проезда. Как выяснилось, предмет опасности не представлял.

Кроме того, в пресс-службе регионального МЧС сообщили, что примерно в это же время оцепили участок городского сада. Там был брошен подозрительный рюкзак.

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Метки: перекрытие движения оцепление подозрительный предмет в троллейбусе гу мчс по тверской области
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Комментарии (5)

  • antiER 
    А при чём тут МЧС?
    07.05.2017 16:26
    0 | 0

    • Mitrij 
      Да так. Чисто позырить приехали.
      07.05.2017 16:47
      0 | 3

  • uabumoderoff 
    Я уже говорил;не публикуйте подобные новости.Не здоровое у нас население.Нарочно будут сумки с мусором в общественных местах оставлять.
    07.05.2017 17:32
    0 | 3

    • Proletary 
      Эрос запрещен, в тренде Танатос. Задача террористов - не убивать людей, а создать атмосферу страха. Прогрессивные СМИ способствуют как могут. Кровь-кешки-расп@#$расило.
      07.05.2017 20:10
      0 | 2

      • Uylo_Yobannen 
        По-моему, люди к такой муйне настолько привыкли, что страха она уже не вызывает даже у конченых телезрителей.
        07.05.2017 20:30
        0 | 0
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