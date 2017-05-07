Подо Ржевом захоронили останки 1000 советских воинов

7 мая в Тверской области подвели итоги Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт». В ходе закрытия поискового лагеря на мемориальном кладбище «Парк мира и примирения» прошла церемония захоронения останков советских воинов, поднятых во время экспедиции и в прошлые годы на территории Ржевского района.

В торжественной обстановке захоронили останки более 1000 солдат и офицеров. В том числе, около 200 останков, обнаруженных участниками экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в 2017 году. В память о защитниках Родины отслужили церковную панихиду и объявили минуту молчания.

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота поблагодарил Игоря Руденю и Минобороны РФ за организацию экспедиции «Ржев. Калининский фронт». По его словам, сохранение памяти о подвигах героев, любовь к истории — это одно из высших проявлений патриотизма.

По последним данным, всего за две недели работы экспедиции в Ржевском районе подняты останки более 300 красноармейцев. Установлены имена воинов из Тверской, Новосибирской, Свердловской, Орловской областей, республики Татарстан и других регионов, а также Украины.

Экспедиция дала старт проведению в Тверской области региональной Вахты Памяти, которая продлится до октября. Губернатор Игорь Руденя поблагодарил поисковиков за участие и пригласил на экспедицию «Ржев. Калининский фронт» в следующем году.

Утром 7 мая, во время подготовки к торжественным мероприятиям в «Парке мира и примирения» была обнаружена 50-килограммовая авиабомба времён Великой Отечественной войны. Снаряд оперативно вывезен на полигон в Ржевском районе и обезврежен сотрудниками ГУ МЧС России по Тверской области.