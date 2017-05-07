tvernews.ru
07 мая Воскресенье :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Останки более 300 воинов-красноармейцев, поднятых участниками экспедиции «Ржев. Калининский фронт», до захоронения будут находиться в специальном хранилище

07 Мая 2017 14:55
Автор:

За две недели работы Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт» были подняты останки более 300 советских солдат и офицеров, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Участникам удалось установить имена бойцов из Тверской, Новосибирской, Свердловской, Орловской областей, республики Татарстан, других регионов и Украины. Специальное хранилище, где будут находиться останки до захоронения, 7 мая посетил губернатор Игорь Руденя.

Идея создания хранилища обсуждалась на экспедиции «Калининский фронт» в прошлом году. Теперь сооружение построено, и Игорь Руденя отметил, что этот опыт следует распространить по Тверской области и другим регионам, где шли ожесточённые бои.

В числе почётных гостей также были Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, заместитель Председателя Государственной Думы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, ветераны, исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов, председатель Заксобрания Тверской области Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области Юрий Стрелецкий, епископ Ржевский и Торопецкий Адриан, главы муниципальных образований региона, поисковики.

Специализированное модульное хранилище, аналогов которому нет в других регионах, вмещает останки более 1000 человек. Здание находится у центра патриотического воспитания на территории мемориального комплекса «Парк мира и примирения». Помещение площадью 150 кв. метров оборудовано стеллажами с металлическими полками и ячейками. Сооружение установлено на средства областного бюджета к началу экспедиции «Ржев. Калининский фронт» и является большим шагом в развитии поискового движения Тверской области. После окончания полевых работ поисковики продолжают собирать сведения о найденных воинах и искать их потомков.

Одно из открытых имён — Владимир Павлович Васильев. Поисковикам известны дата и место рождения бойца: 1922 год, Пеновский район. По этим данным в настоящее время они ищут его родных.

Инициативу губернатора Игоря Рудени и председателя Российского военно-исторического общества, Министра культуры Владимира Мединского о ежегодном проведении экспедиции на территории Верхневолжья поддержал Президент России Владимир Путин.

Новшество экспедиции этого года — организация поездок школьников Московской и Тверской области в лагерь в рамках Всероссийской патриотической программы «Дороги Победы». С экскурсиями «Ржев. Калининский фронт» посетили около 1000 ребят. Для начинающих поисковиков в этом году провели образовательную программу: их обучали технике безопасности, основам поисковой работы и регистрации находок, истории России и другим дисциплинам.

Всего экспедиция собрала более 500 участников: представителей поисковых объединений из 25 регионов России, Казахстана и Германии, а также военнослужащих 90-го отдельного специального поискового батальона Министерства обороны РФ.

7 мая в ходе подготовки к торжественной церемонии закрытия экспедиции на мемориальном кладбище в Ржеве был обнаружен неразорвавшийся снаряд времён Великой Отечественной войны. 50-килограммовую авиабомбу оперативно обезвредили, тем самым обеспечив безопасность участников мероприятия.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: ржев калининский фронт военно-историческая экспедиция хранилище для останков
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Михаилу Кругу предлагают присвоить звание "Почётный гражданин города Твери" посмертно

2017-05-04 21:49
73

Роддом 5 - "Рожайте больше"

2017-05-02 09:17
69

9 мая в Твери пройдёт спортивная акция «Рекорд Победы»: горожане будут отжиматься

2017-05-04 17:49
47

Определили участок для строительства выставочного центра «Тверь Экспо»

2017-05-04 11:45
39

В Конаковском районе Тверской области собираются строить аквапарк, предполагаемые вложения – около 12 млрд рублей

2017-05-03 16:06
37

Новая достопримечательность области

2017-05-01 09:40
31

В Твери молодые люди без помощи полиции нашли и поймали человека, который портил автомобили в Пролетарском районе

2017-05-04 15:17
26

Вот и лето пришло...

2017-04-30 18:53
23

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100