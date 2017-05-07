Останки более 300 воинов-красноармейцев, поднятых участниками экспедиции «Ржев. Калининский фронт», до захоронения будут находиться в специальном хранилище

За две недели работы Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт» были подняты останки более 300 советских солдат и офицеров, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Участникам удалось установить имена бойцов из Тверской, Новосибирской, Свердловской, Орловской областей, республики Татарстан, других регионов и Украины. Специальное хранилище, где будут находиться останки до захоронения, 7 мая посетил губернатор Игорь Руденя.

Идея создания хранилища обсуждалась на экспедиции «Калининский фронт» в прошлом году. Теперь сооружение построено, и Игорь Руденя отметил, что этот опыт следует распространить по Тверской области и другим регионам, где шли ожесточённые бои.

В числе почётных гостей также были Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, заместитель Председателя Государственной Думы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, ветераны, исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов, председатель Заксобрания Тверской области Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области Юрий Стрелецкий, епископ Ржевский и Торопецкий Адриан, главы муниципальных образований региона, поисковики.

Специализированное модульное хранилище, аналогов которому нет в других регионах, вмещает останки более 1000 человек. Здание находится у центра патриотического воспитания на территории мемориального комплекса «Парк мира и примирения». Помещение площадью 150 кв. метров оборудовано стеллажами с металлическими полками и ячейками. Сооружение установлено на средства областного бюджета к началу экспедиции «Ржев. Калининский фронт» и является большим шагом в развитии поискового движения Тверской области. После окончания полевых работ поисковики продолжают собирать сведения о найденных воинах и искать их потомков.

Одно из открытых имён — Владимир Павлович Васильев. Поисковикам известны дата и место рождения бойца: 1922 год, Пеновский район. По этим данным в настоящее время они ищут его родных.

Инициативу губернатора Игоря Рудени и председателя Российского военно-исторического общества, Министра культуры Владимира Мединского о ежегодном проведении экспедиции на территории Верхневолжья поддержал Президент России Владимир Путин.

Новшество экспедиции этого года — организация поездок школьников Московской и Тверской области в лагерь в рамках Всероссийской патриотической программы «Дороги Победы». С экскурсиями «Ржев. Калининский фронт» посетили около 1000 ребят. Для начинающих поисковиков в этом году провели образовательную программу: их обучали технике безопасности, основам поисковой работы и регистрации находок, истории России и другим дисциплинам.

Всего экспедиция собрала более 500 участников: представителей поисковых объединений из 25 регионов России, Казахстана и Германии, а также военнослужащих 90-го отдельного специального поискового батальона Министерства обороны РФ.

7 мая в ходе подготовки к торжественной церемонии закрытия экспедиции на мемориальном кладбище в Ржеве был обнаружен неразорвавшийся снаряд времён Великой Отечественной войны. 50-килограммовую авиабомбу оперативно обезвредили, тем самым обеспечив безопасность участников мероприятия.