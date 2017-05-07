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8 мая в Тверскую область придут дождь, мокрый снег и сильный ветер

07 Мая 2017 14:19
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Главное управление МЧС по Тверской области предупреждает об ухудшении погоды в понедельник, 8 мая. По сообщению ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» днем 8  мая в юго-восточных районах Тверской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с.

МЧС рекомендует держаться подальше от зданий и строений, высоких столбов, деревьев, рекламных щитов, мачт, опор и электропроводов; после того, как ветер утихнет, не выходите сразу из укрытия, так как через несколько минут шквал может повториться; будьте предельно внимательными при управлении транспортными средствами, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения; сохраняйте спокойствие и не паникуйте, помогайте пострадавшим.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

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Метки: штормовое предупреждение гу мчс по тверской области мокрый снег усиление ветра
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Комментарии (1)

  • Net. 
    Мокрый снег?!!! Давно не было. Хуже всего если летом погода возьмёт температурный реванш и выдаст нам +30 без дождей.
    07.05.2017 14:32
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