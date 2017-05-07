В Твери пьяному автолюбителю грозит лишение свободы на срок до двух лет

В Заволжском районе Твери поймали пьяного водителя-рецидивиста. Как сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области, сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль "Шкода" под управлением 31-летнего мужчины. В процессе разговора сотрудники ДПС почувствовали резкий запах алкоголя, исходящий от водителя.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что автолюбитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, в результате проверки гражданина по базе данных выяснилось, что ранее он уже был подвергнут административному наказанию за управление автотранспортным средством в алкогольном опьянении. За повторное нарушение ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Участников дорожного движения просят сообщать о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, на номер дежурной части УМВД России Тверской области 02, 8 (4822) 329-406, либо на номер дежурной части ГИБДД УМВД России по Тверской области: 8 (4822) 585-900.