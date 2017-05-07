В Тверской области уже неделю ищут 64-летнего мужчину

В Тверской области уже неделю ищут 65-летнего мужчину. Сережечкин Игорь Николаевич 30.09.1952 г.р. 29 апреля в 21:30 ушёл из дома в деревне Ченцы Кашинского района на автобус в деревню Романово. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы короткие седые. Был одет в чёрную куртку, чёрные брюки, синюю рубашку в полоску, бордовую футболку, чёрные ботинки. При себе имел оранжевый пакет "Глобус" с мелкими вещами, телефон-слайдер "Самсунг", зарядку от телефона, социальную карту, деньги.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, активисты Тверского ВПСО "Сова" просят сообщать по телефонам: 8-910-646-34-34 или 102. Нужна помощь волонтёров!