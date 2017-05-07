tvernews.ru
07 мая Воскресенье :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

На мемориальном кладбище во Ржеве обнаружили 50-килограммовую авиабомбу времён Великой Отечественной войны

На мемориальном кладбище во Ржеве обнаружили 50-килограммовую авиабомбу времён Великой Отечественной войны - ТИА
07 Мая 2017 10:15
Автор:

7 мая на территории мемориального кладбища «Парк мира и примирения» на Осташковском шоссе в Ржеве обнаружили 50-килограммовую авиабомбу времён Великой Отечественной войны. Находка сделана во время подготовки к захоронению останков советских воинов, поднятых поисковыми отрядами в Ржевском районе.

По информации ГУ МЧС России по Тверской области, в настоящее время территория оцеплена сотрудниками полиции и отделения пожарной части №12. К месту обнаружения снаряда для его выемки и последующего уничтожения выдвинулась группа разминирования аварийно-спасательной службы. По состоянию на 11:00 специалисты аварийно-спасательной службы увезли бомбу, чтобы в дальнейшем уничтожить её на Ржевском полигоне.

В этом году мы отмечаем уже 72-ю годовщину Победы, но отголоски войны всё ещё доходят до нас - иногда в виде неразорвавшихся снарядов, которые всё ещё представляют опасность для человека. Удивительно, но время от времени их можно обнаружить даже в черте города - как сегодня во Ржеве.

7 мая в Ржевском районе завершается работа Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт». В торжественной церемонии закрытия лагеря и захоронении останков советских воинов, найденных поисковиками в прошлые годы, примет участие губернатор Игорь Руденя, сообщает пресс-служба областного правительства.

В ходе поисковых работ 2017 года участники экспедиции «Ржев. Калининский фронт» подняли останки более 200 красноармейцев. По медальонам установлены имена 11 солдат и офицеров, которые ранее считались пропавшими без вести. 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: снаряды времён великой отечественной войны авиабомба во ржеве мемориальное кладбище гу мчс по тверской области губернатор Игорь Руденя
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • uabumoderoff 
    Вернее полбомбы.Вторая половина проржавела и осыпалась.
    07.05.2017 13:04
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Михаилу Кругу предлагают присвоить звание "Почётный гражданин города Твери" посмертно

2017-05-04 21:49
73

Роддом 5 - "Рожайте больше"

2017-05-02 09:17
69

9 мая в Твери пройдёт спортивная акция «Рекорд Победы»: горожане будут отжиматься

2017-05-04 17:49
47

Определили участок для строительства выставочного центра «Тверь Экспо»

2017-05-04 11:45
39

В Конаковском районе Тверской области собираются строить аквапарк, предполагаемые вложения – около 12 млрд рублей

2017-05-03 16:06
37

Новая достопримечательность области

2017-05-01 09:40
31

В Твери молодые люди без помощи полиции нашли и поймали человека, который портил автомобили в Пролетарском районе

2017-05-04 15:17
26

Вот и лето пришло...

2017-04-30 18:53
23

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100