На мемориальном кладбище во Ржеве обнаружили 50-килограммовую авиабомбу времён Великой Отечественной войны

7 мая на территории мемориального кладбища «Парк мира и примирения» на Осташковском шоссе в Ржеве обнаружили 50-килограммовую авиабомбу времён Великой Отечественной войны. Находка сделана во время подготовки к захоронению останков советских воинов, поднятых поисковыми отрядами в Ржевском районе.

По информации ГУ МЧС России по Тверской области, в настоящее время территория оцеплена сотрудниками полиции и отделения пожарной части №12. К месту обнаружения снаряда для его выемки и последующего уничтожения выдвинулась группа разминирования аварийно-спасательной службы. По состоянию на 11:00 специалисты аварийно-спасательной службы увезли бомбу, чтобы в дальнейшем уничтожить её на Ржевском полигоне.

В этом году мы отмечаем уже 72-ю годовщину Победы, но отголоски войны всё ещё доходят до нас - иногда в виде неразорвавшихся снарядов, которые всё ещё представляют опасность для человека. Удивительно, но время от времени их можно обнаружить даже в черте города - как сегодня во Ржеве.

7 мая в Ржевском районе завершается работа Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт». В торжественной церемонии закрытия лагеря и захоронении останков советских воинов, найденных поисковиками в прошлые годы, примет участие губернатор Игорь Руденя, сообщает пресс-служба областного правительства.

В ходе поисковых работ 2017 года участники экспедиции «Ржев. Калининский фронт» подняли останки более 200 красноармейцев. По медальонам установлены имена 11 солдат и офицеров, которые ранее считались пропавшими без вести.